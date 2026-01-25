बिहार में पुलिसवाले की पत्नी से छेड़छाड़, सरस्वती पूजा पंडाल में बवाल; पति को छत से फेंकने का प्रयास
सिपाही की पत्नी ने छतौनी थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। इसमें कहा है कि वह बरियारपुर स्थित एक सरस्वती पूजा पंडाल में पूजा करने गई थी। इस दौरान बदमाशों ने उसके साथ बदलसूकी की। विरोध करने पर उसके पति के साथ मारपीट पर उतारु हो गए।
बिहार में सरस्वती पूजा पंडाल के अंदर एक पुलिसवाले की पत्नी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मोतिहारी जिले में छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर मोहल्ला में शुक्रवार को बदमाशों ने एक सिपाही की पत्नी के साथ बदसलूकी की। विरोध करने पर बदमाशों ने सिपाही के साथ मारपीट करते हुए घर में घुसकर नकदी निकाल लिया।
किसी तरह दोनों जान बचाकर अपने किराए के घर में पहुंचे।
इसके बाद आरोपित बदमाश देर रात आकर दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलने पर बदमाशों ने घर में घुसकर अलमीरा में रखा 50 हजार रुपए नकदी निकाल लिया तथा सिपाही को घर के उपर से फेकने का प्रयास करने लगे। किसी तरह सिपाही ने अपनी जान बचाई। इसके बाद बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन लिया तथा धमकी देते हुए फरार हो गए। छतौनी थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है। मामले की जांच की जा रही है। आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।