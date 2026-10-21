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स्टेज पर डांसर को थप्पड़ मारा, लोगों ने घेरा तो दारोगा ने तानी पिस्तौल; बेगूसराय में भारी बवाल

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, बेगूसराय
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बिहार के बेगूसराय में दुर्गा पूजा पर आयोजित एक जागरण कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। यहां दारोगा ने मंच पर चढ़कर एक महिला डांसर को थप्पड़ जड़ दिया। दारोगा की इस हरकत का जब लोगों ने विऱोध किया तो उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल ली। 

Begusarai Cop slapped dancer
बेगूसराय में पुलिसवाले ने डांसर को स्टेज पर थप्पड़ मार दिया। (वीडियो स्क्रीनशॉट)

बिहार के बेगूसराय जिले में एक पुलिसवाले की दबंगई के बाद जमकर बवाल हो गया। इस पूरे बवाल का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि दुर्गा पूजा के प्रोग्राम में दारोगा ने पहले एक महिला डांसर को थप्पड़ जड़ा और फिर जब लोगों ने विरोध किया तो उसने अपनी पिस्टल निकाल कर तान दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पानगाछी चौक स्थित मां वैष्णवी सार्वजनिक दुर्गा स्थान की है। यहां मंदिर प्रबंधन समिति ने भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया था।

इस कार्यक्रम में आसपास के कई लोग की भीड़ भी थी और सभी जागरण कार्यक्रम क आनंद ले रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रात करीब 3 बजे इस जागरण कार्यक्रम के मंच पर फिल्मी गानों पर महिला डांसर डांस कर रही थीं। इसी दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात दारोगा अचानक मंच पर चढ़े और महिला डांसर को पीछे से थप्पड़ मार दिया। दारोगा की इस हरकत की वजह से वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए।

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दारोगा के मंच से नीचे उतरने के बाद लोगों ने दारोगा को घेर लिया और उनसे डांसर पर हाथ उठाने की वजह पूछने लगे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ उनकी धक्कामुक्की हो गई। इसके बाद तिलमिलाए दारोगा ने अचानक अपनी कमर में लगी पिस्टल निकाल ली और भीड़ पर तान दिया। वीडियो में दारोगा गालियां देते भी नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में यह सबकुछ साफ नजर आ रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दारोगा वहां देर रात तक चल रहे कार्यक्रम को बंद करवाने के लिए गए थे। उनके कहने के बावजूद कार्यक्रम बंद नहीं किया गया था। डांसर को मारने से पहले दारोगा कि कार्यक्रम के आयोजक के साथ भी धक्का-मुक्की हुई थी। कहा जा रहा है कि जब उनके कहने पर भी कार्यक्रम बंद नहीं हुआ तब वो स्टेज पर चढ़ गए थे।

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इधर महिला डांसर का कहना है कि दारोगा के कहने पर उनलोगों ने डांस बंद कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद दारोगा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। महिला डांसर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि जिस तरह भीड़ के सामने उन्होंने उन्हें थप्पड़ मारा है उसी तरह उन्हें सबके सामने उनसे माफी मांगनी चाहिए।

हालांकि, इधर इस वायरल वीडियो पर पुलिस के बड़े अफसरों की भी नजर गई है। पुलिस का कहना है कि जागरण कार्यक्रम में अश्लील डांस हो रहा था। इसकी वजह से वहां अव्यवस्था की स्थिति बन गई थी। इसी दौरान पुलिसवालों ने स्टेज पर चढ़कर स्थिति को काबू करने की कोशिश की थी और उनके साथ धक्का-मुक्की हुई थी। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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