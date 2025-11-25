शंखनाद कर सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने संभाला कार्यभार; बोले- समितियों का विकास प्राथमिकता

संक्षेप: नीतीश कैबिनेट में सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने शंखनाद कर विभाग की कुर्सी संभाली। इस दौरान उन्होने कहा कि सहकारिता की समितियों का विकास ही उनकी प्राथमिकता है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाया जाएगा।

बिहार की नई नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने प्रमोद कुमार ने शंखनाद कर मंगलवार को पदभार संभाल लिया है। उनके पास सहकारिता विभाग है। मीडिया से बातचीत में उन्होने कहा कि सहकारी समितियों का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाया जाएगा। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देंगे। प्रमोद कुमार ने कहा कि ये विभाग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रिय विभाग है। जिसका दायित्व मुझे मिला है।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि धान की जो खरीददारी हो रही है, उसमें पारदर्शिता हो। किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। इसमें विभाग के पदाधिकारी भी सहयोग करेंगे। किसानों को उचित लाभ मिले। सभी शिकायतों का मिलकर निवारण करेंगे। आने वाले समय में पैक्स, किसानों के साथ बैठक होगी। मेरा काम बोलता है, हम नहीं बोलते हैं।

प्रमोद कुमार ने कहा कि मैं धर्म में विश्वास रखता हं, लेकिन पाखंडी नहीं हूं। किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आज नीतीश कुमार की सरकार है। आगे चलकर 25 साल पूरे होंगे। बिना अधिकारियों के सहयोग के विकास संभव नहीं है। पूरी सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं की है। हमारी सरकरा सभी विभागों में अच्छा काम करेगी। गरीबों के लिए ही बिहार और केंद्र सरकार का खजाना है।