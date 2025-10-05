छोटे क्राइम के दोषी नहीं जाएंगे जेल, मिलेगी यह सजा; बिहार सामुदायिक सेवा नियमावली 2025 जारी

यह निर्णय उन मामलों में लिए जा सकेंगे, जिनमें छह माह से लेकर अधिकतम तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। अपराध के ऐसे मामलों में अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, अपराधी की उम्र, उसका चरित्र, मामले की परिस्थिति एवं अपराधी के पुनर्वास की संभावना आदि का ध्यान रखा जाएगा।

बिहार में अब छोटे अपराध के दोषियों को अब जेल की सजा नहीं होगी। न्यायालय विकल्प के रूप में ऐसे अपराधियों की पृष्ठभूमि व अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उनको सामुदायिक सेवा की सजा दे सकता है। सामुदायिक सेवा के रूप में उनको अस्पताल, नगर निकाय, पुलिस थाना, सरकारी कार्यालय आदि में एक खास अवधि तक सफाई और रखरखाव आदि का काम करना पड़ेगा। इसे लेकर गृह विभाग (कारा) ने बिहार सामुदायिक सेवा नियमावली 2025 को अधिसूचित कर दिया है।

यह निर्णय उन मामलों में लिए जा सकेंगे, जिनमें छह माह से लेकर अधिकतम तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। अधिसूचना के मुताबिक अपराध के ऐसे मामलों में न्यायालय अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, अपराधी की उम्र, उसका चरित्र, पूर्ववत् मामले की परिस्थिति एवं अपराधी के पुनर्वास की संभावना आदि का ध्यान रखेगा। पहली बार या परिस्थितिवश सामान्य अपराध के दोषियों को इसका लाभ मिलेगा।

लिखित सहमति आवश्यक यह आदेश तभी पारित किया जायेगा, जब अपराधी सामुदायिक सेवा करने के लिए अपनी लिखित सहमति देगा। सामुदायिक सेवा के कुल घंटे, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुपात में तय होंगे। सजा की अवधि सामान्यत: एक से 31 दिन या चार से 40 घंटे की हो सकती है। सजा देते वक्त न्यायालय यह ध्यान रखेगा कि सेवा अवधि या कार्यक्रम अपराधी के नियमित रोजगार एवं शिक्षा आदि को प्रभावित न करे।

राज्य व जिला स्तर पर सामुदायिक सेवा समिति का होगा गठन विभाग के मुताबिक, व्यवस्था के क्रियान्वयन को लेकर हर जिले में जिला सामुदायिक सेवा समिति गठित होगी। इस समिति में डीएम, एसपी, जिला कल्याण पदाधिकारी और परिवीक्षा पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। यह कमेटी अपराधियों को सामुदायिक सेवा को रखने के लिए कार्यान्यवन अभिकरण (अस्पताल, कार्यालय आदि) को चिह्नित व सूचीबद्ध करेगी। राज्य स्तर पर गृह विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य सामुदायिक सेवा समिति का गठन होगा। इसमें संबंधित सरकारी विभाग के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यों तथा अपराध विज्ञान के विशेषज्ञ आदि शामिल होंगे।

सेवा के उल्लंघन पर दोषी को नोटिस सामुदायिक सेवा आदेश का उल्लंघन होने पर न्यायालय अपराधी को नोटिस देगा। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अपराधी को मूल सजा और जुर्माना आदि लगाया जा सकेगा। सामुदायिक सेवा करने वाले अपराधी को सामुदायिक सेवा कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक, मजदूरी या वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा।

सेवा का स्थान सामुदायिक सेवा राजकीय अस्पताल वार्डों की सफाई, दुर्घटना/ओपी प्रबंधन, ट्रॉली संचालन, विशिष्ट चिकित्सकीय जानकारी वाले कार्य

सरकारी कार्यालय अध्ययन क्षेत्र की सफाई, पुस्तकों की व्यवस्था, लिपिकीय मदद

शैक्षणिक संस्था कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला परिसर की सफाई, सार्वजनिक भवनों की सफाई व रखरखाव

नगर निकाय सफाई कर्मियों के साथ सफाई/रखरखाव, सड़क किनारे से खरपतवार हटाना, पार्कों की व्यवस्था

पुलिस थाना ट्रैफिक व भीड़ नियंत्रण, स्टेशन व परिसर की सफाई व रखरखाव

वृद्धाश्रम/छात्रावास सफाई एवं रखरखाव

वन विभाग पौधरोपण, सिंचाई, खरपतवार हटाना या रखरखाव कार्य आदि