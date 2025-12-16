Hindustan Hindi News
रॉन्ग नंबर से शुरू हुई बात; पटना की लड़की से 3 बच्चों के बाप ने कांड कर दिया

एक रॉन्ग कॉल पटना की एक लड़की के लिए आफत बन गई। पहले रुस्तम नाम के युवक ने सोनू बताकर उससे दोस्ती की, फिर प्यार बढ़ा। शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। और साथ रहने की जिद करने लगा। लड़की के मना करने पर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। आरोपी 3 बच्चों का बाप है। 

Dec 16, 2025 05:48 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पटना की एक लड़की के लिए रॉन्ग नंबर पर बात करना मुसीबत बन गया। जब तीन बच्चों के बाप ने लड़की को शादी का झांसा देकर होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने हिंदू बनकर उससे दोस्ती बढ़ाई, प्यार का वादा किया, फिर शादी का झांसा देकर कई बार संबंध बनाए। आरोपी का असली नाम मो. रुस्तम है। जिसने सोनू बनकर लड़की से नजदीकियां बढ़ाई थीं। आरोपी पीड़िता पर साथ रहने का दबाव बना रहा था। लड़की के मना करने पर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। जिसके बाद पीड़िता ने जक्कनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मो. रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी रुस्तम की 2012 में शादी हुई थी। उसके तीन बच्चे हैं। एक की 9, दूसरा 6 और तीसरे की उम्र ढाई साल है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के फोन पर अनजान कॉल आई थी। फोन करने वाले ने अपना नाम सोनू बताया। गलती से नंबर लगने की बात कही। लेकिन फिर धीरे-धीरे दोनों के बीच लंबी बातें होने लगीं। दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार परवान चढ़ने लगा। इस बीच आरोपी ने शादी का झांसा देकर लड़की को होटल बुलाया, और फिर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसका वीडियो भी बनाया।

जब पीड़िता को उसकी सच्चाई का पता चलने लगा तो उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जिससे बौखलाए आरोपी ने लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जिसके बाद पीड़िता ने आपबीती पुलिस को बताई। आरोपी को पकड़ने के लिए रुस्तम का नंबर अन ब्लॉक कराया गया। जिसके बाद फिर रुस्तम ने लड़की को फोन किया। इस बीच लड़की ने उसे मीठापुर बस स्टैंड के पास आने को कहा। जिसके बाद सादी वर्दी में खड़े पुलिसकर्मियों ने रुस्तम को दबोच लिया।