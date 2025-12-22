Hindustan Hindi News
Contractors securing contracts of crore useing fake experience certificate scam in road construction department
फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर करोड़ों का ठेका ले रहे ठेकेदार, पथ निर्माण विभाग में 'खेला'

संक्षेप:

पथ निर्माण विभाग में ठेकेदार गलत अनुभव प्रमाण पत्र लेकर करोड़ों रुपए का काम ले रहे हैं। इंजीनियरों की कमेटी ने एक एजेंसी की करतूत को पकड़ा है। 

Dec 22, 2025 11:17 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
ठेकेदार गलत अनुभव प्रमाण पत्र लेकर पथ निर्माण विभाग में करोड़ों रुपए का काम ले रहे हैं। इंजीनियरों की कमेटी ने जांच के क्रम में एक एजेंसी की इस करतूत को पकड़ा है। अब उस एजेंसी के साथ ही गलत अनुभव प्रमाण पत्र देने वाले कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए पहले कंक्रीट वर्क, अर्थ वर्क, डीबीएम और बीसी यानी बिटूमिनस कैटेगरी तय है। पथ निर्माण विभाग की उच्चस्तरीय समिति ने पांचवीं श्रेणी मास्टिक वर्क को शामिल किया।

फरवरी 2019 में इसकी मंजूरी मिलने पर सड़कों में मास्टिक का काम किया जाने लगा। मास्टिक का काम शुरू होने पर ठेकेदारों ने गलत तरीके से प्रमाण पत्र लेना शुरू कर दिया। हाल ही में एक एजेंसी ने दूसरी एजेंसी पर गलत तरीके से मास्टिक वर्क का प्रमाण पत्र लेने की शिकायत की। बीते 17 नवंबर को हुई बैठक के बाद एजेंसी के प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच के लिए पथ निर्माण ने ग्रामीण कार्य के लखीसराय कार्यपालक अभियंता को पत्र भेजा। लखीसराय अभियंता ने एजेंसी को चार-पांच प्रमाण पत्र दे रहे थे। जब पथ निर्माण ने जानकारी चाही तो उक्त इंजीनियर ने मास्टिक वर्क का जिक्र ही नहीं किया।

उक्त इंजीनियर की इस करतूत पर पथ निर्माण के अभियंता प्रमुख ने चार दिसंबर को ग्रामीण कार्य के अभियंता प्रमुख को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि लखीसराय के कार्यपालक अभियंता ने एजेंसी को गलत अनुभव प्रमाण पत्र दिया। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसकी सूचना पथ निर्माण को भी दी जाए। सूत्रों के अनुसार पथ निर्माण विभाग में ऐसे दर्जनों ठेकेदार हैं जो मास्टिक वर्क का काम कर रहे हैं। ऐसे में संभव है कि कुछ और एजेंसियां मास्टिक वर्क का गलत प्रमाण पत्र लेकर काम कर रहे हों। मुजफ्फरपुर के एक संवेदक ने इस साल पांच सितम्बर को पथ निर्माण विभाग को पत्र लिखकर इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। हालांकि उस एजेंसी की शिकायत पर अब तक कोई जांच नहीं हो सकी है।

मास्टिक वर्क क्या होता है

सड़क निर्माण में मास्टिक वर्क बिटुमेन (डामर), खनिज भराव (जैसे चूना पत्थर) और समुच्चय (मोटे और महीन पत्थर) को मिलाकर बनाया गया एक विशेष, गर्म मिश्रण लगाने की प्रक्रिया है, जो सड़कों को बेहद टिकाऊ, जल-रोधी (वाटरप्रुफ) और टूट-फूट प्रतिरोधी बनाता है। आम भाषा में पटना सहित अन्य शहरों के गोलम्बर या फ्लाईओवर व एलिवेटेड पर सड़कों की ऊपरी सतह पर जो गिट्टीनुमा ढलाई की जाती है, उसे ही मास्टिक वर्क कहा जाता है। भारी यातायात वाली सड़कों और मरम्मत के लिए ऊपरी परत के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जो दरारें भरने और जल निकासी सुधारने में मदद करता है, जिससे सड़क का जीवनकाल बढ़ता है।