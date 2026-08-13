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बिहार के वैशाली में सुबह-सुबह मर्डर, मॉर्निंग वॉक कर रहे ठेकेदार को गोलियों से भून डाला

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, वैशाली
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बिहार के वैशाली जिले में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने यहां एक ठेकेदार रामनरेश राय को घेर कर गोली मार दी है। सुबह-सुबह मर्डर से यहां सनसनी फैल गई है। 

vaishali murder
वैशाली में सुबह-सुबह एक ठेकेदार को गोलियों से भून डाला गया।

बिहार में सुबह-सुबह अपराधियों ने बड़ा तांडव मचाया है। यहां अपराधियों ने दिनदहाड़े एक ठेकेदार को गोलियों से भून डाला है। इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के घर चीख-पुकार मचा है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वैशाली जिले के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी पश्चिम निवासी ठेकेदार रामनरेश राय की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उन्हें लगभग 10 गोली मारी है। रामनरेश राय सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और अपने घर से कुछ दूर गए थे कि दो बाइक से पहुंचे चार अपराधियों ने यह खूनी खेल खेला।

अपराधी रामनरेश राय को गोली मारकर आराम से वहां से भाग निकले। मृत रामनरेश राय पीएचईडी रेल, पथ निर्वहन विभाग के साथ अन्य विभाग में ठेकेदारी का काम करते थे। इस संबंध में एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि रामनरेश राय मॉर्निंग बात कर रहे थे। इसी दौरान दो बाइक पर सवार चार बदमाश पहुंचे और उनके ऊपर अंधाधुंध फायर किया। चार-पांच गोली उन्हें लगी है। सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस हत्याकांड को लेकर करीब एक महीना पहले जमीन के विवाद का मामला सामने आया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव जैसा माहौल भी हो गया है। इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस इलाके में कैंप कर रही है। रामनरेश राय हर रोज सुबह टहलने के लिए घर से जाया करते थे लेकिन आज अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया। कई गोलियां लगने के बाद ठेकेदार रामनरेश राय वहीं पर ढेर हो गए।

इधर गोली चलने की आवाज सुनकर कई लोग वहां जुटे गए। इन लोगों ने आननफानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में दिख रहे हैं। बहरहाल अब पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में लगी है और हत्या की वजहों का पता लगा रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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