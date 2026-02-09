Hindustan Hindi News
अरवल में ठेकेदार की दिनदहाड़े हत्या, घर से बाहर बुलाकर बदमाशों ने गोली मारी

संक्षेप:

अरवल जिले के शहर तेलपा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह घर से बाहर बुलाकर एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। दिनदहाड़े हुए इस हत्याकांड से लोगों में गुस्सा भी है।

Feb 09, 2026 05:37 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, करपी (अरवल)
बिहार के अरवल जिले के करपी में सोमवार को दिनदहाड़े एक शख्स की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शहर तेलपा थाना क्षेत्र के अंधराचक गांव में हुई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय संजय पंडित के रूप में हुई है। वह महावीरगंज गांव का रहने वाला था और देवकुंड में मकान बनाकर रह रहा था। उसका अंदराचक में भी मकान था, जहां वह पहले पोल्ट्री फार्म चलाता था। हाल में वह ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण ठेकेदार का काम कर रहा था। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह संजय पंडित अपने अंधराचक स्थित मकान में पहुंचकर सफाई कार्य करवा रहा था। लगभग 10 बजे एक ऑटो और बाइक पर सवार होकर अपराधी वहां पहुंचे। बाइक पर सवार बदमाशों ने युवक को घर से बाहर बुलाया और नजदीक से गोली मार दी। गोली लगते ही संजय पंडित ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया।

घटना की सूचना मिलते ही शहर तेलपा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से दो खाली खोखा बरामद किया है। साथ ही फॉरेंसिक टीम को बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. नवजोत सिंह सिमी ने पुलिस उपाधीक्षक को मौके पर भेजा और मामले के शीघ्र उद्भेदन के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।

इस टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक कृति कमल कर रही हैं। दिन के उजाले में हुई इस हत्या ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई।

घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व स्थानीय विधायक महानंद प्रसाद अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बीच सड़क पर बैठकर धरना दिया। मृतक के शव को रोक कर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। धरने पर बैठे नेताओं और ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक आंगनबाड़ी सेविका हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है, और अब यह नई वारदात हो गई। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होने का संकेत मिलता है।

उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा करने का दावा कर रही है।

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

