ठेकेदार, इंजीनियर और गैस कंपनी जवाबदेह; मुजफ्फरपुर पीएनजी ब्लास्ट पर दिलीप जायसवाल बोले
दिलीप जायसवाल ने कहा कि समीक्षा में यह पाया गया है कि निर्माण एजेंसी, ऑयल कंपनी और आरसीडी में कोई तालमेल ही नहीं था, इसलिए इन तीनों की भूमिका को जांच के दायरे में लाया जाएगा। तीनों में संवाद और समन्वय की कमी के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ है
मुजफ्फरपुर, विशेष संवाददाता। प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने मुजफ्फरपुर के गोबरसही पीएनजी हादसे की सघन जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समीक्षा में यह पाया गया है कि निर्माण एजेंसी, ऑयल कंपनी और आरसीडी में कोई तालमेल ही नहीं था, इसलिए इन तीनों की भूमिका को जांच के दायरे में लाया जाएगा। तीनों में संवाद और समन्वय की कमी के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ है और अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। बैठक में गैस पाइपलाइन की सुरक्षा, नाला निर्माण के दौरान बरती जाने वाली सावधानी और हादसे से हुए नुकसान पर विस्तार से चर्चा हुई। दो नवंबर को गोबसही में नाला खुदाई के दौरान लीकेज होने से पीएनजी गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई और 12 घायल हो गए। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए।
बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने बताया कि घटना को लेकर भारत सरकार की ओर से संबंधित रेगुलेटरी बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर को भी बुलाया गया था। उनके साथ हुई चर्चा में यह बात सामने आई कि ठेकेदार, इंजीनियर और गैस कंपनी के बीच संवाद की कमी के कारण इस तरह की घटना हुई। मंत्री ने कहा कि इन तीनों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और यदि लापरवाही सामने आती है तो सभी को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।
चार बिंदुओं पर जांच होगी
मंत्री ने बताया कि घटना की जांच मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर होगी। पहला, पीएनजी पाइपलाइन जिस निर्धारित गहराई पर होनी चाहिए थी, क्या वह उसी गहराई पर बिछाई गई थी। दूसरा, पाइपलाइन के ऊपर सुरक्षा व चेतावनी से संबंधित बोर्ड लगाया गया था या नहीं, ताकि खुदाई के दौरान संबंधित लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तीसरा, जब पथ निर्माण विभाग को जानकारी थी कि उस स्थान से गैस पाइपलाइन गुजर रही है, तो नाला निर्माण के लिए खुदाई के दौरान गैस कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी मौके पर मौजूद थे या नहीं। चौथा, घटनास्थल के पास स्थित दुकान या घर में रखे गए गैस सिलेंडरों की स्थिति और उन्हें वहां रखने की परिस्थितियों की भी जांच की जाएगी। मंत्री ने बताया कि विधायक ने उन लोगों को मुआवजा देने की मांग रखी है, जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। सरकार को इस संबंध में पत्र लिखकर मुआवजे की मांग की जाएगी।
गोबरसही विस्फोट की स्वतंत्र जांच कर रहा नियामक बोर्ड
गोबरसही-डुमरी सड़क पर नाला निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने और विस्फोट की घटना की स्वतंत्र जांच पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) कर रहा है। डीएम और एसएसपी के अनुरोध पर बोर्ड के अधिकारी घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं। शुक्रवार को बोर्ड के अधिकारियों ने डीएम और एसएसपी से मुलाकात कर जांच की प्रगति की जानकारी दी। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि पीएनजी हवा से हल्की गैस होती है। इसके रिसाव के बाद भी सामान्यतः विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। देश के अन्य हिस्सों में पाइपलाइन से गैस रिसाव की घटनाओं में इस तरह का विस्फोट नहीं हुआ है। गोबरसही में किन परिस्थितियों में विस्फोट हुआ, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। जांच आगे भी जारी रहेगी। डीएम ने कहा, दुर्घटना किन परिस्थितियों में और किसकी लापरवाही से हुई, इसकी जांच जरूरी है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें