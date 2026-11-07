ठेकेदार, इंजीनियर और गैस कंपनी जवाबदेह; मुजफ्फरपुर पीएनजी ब्लास्ट पर दिलीप जायसवाल बोले

दिलीप जायसवाल ने कहा कि समीक्षा में यह पाया गया है कि निर्माण एजेंसी, ऑयल कंपनी और आरसीडी में कोई तालमेल ही नहीं था, इसलिए इन तीनों की भूमिका को जांच के दायरे में लाया जाएगा। तीनों में संवाद और समन्वय की कमी के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ है

मुजफ्फरपुर, विशेष संवाददाता। प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने मुजफ्फरपुर के गोबरसही पीएनजी हादसे की सघन जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समीक्षा में यह पाया गया है कि निर्माण एजेंसी, ऑयल कंपनी और आरसीडी में कोई तालमेल ही नहीं था, इसलिए इन तीनों की भूमिका को जांच के दायरे में लाया जाएगा। तीनों में संवाद और समन्वय की कमी के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ है और अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। बैठक में गैस पाइपलाइन की सुरक्षा, नाला निर्माण के दौरान बरती जाने वाली सावधानी और हादसे से हुए नुकसान पर विस्तार से चर्चा हुई। दो नवंबर को गोबसही में नाला खुदाई के दौरान लीकेज होने से पीएनजी गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई और 12 घायल हो गए। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए।

बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने बताया कि घटना को लेकर भारत सरकार की ओर से संबंधित रेगुलेटरी बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर को भी बुलाया गया था। उनके साथ हुई चर्चा में यह बात सामने आई कि ठेकेदार, इंजीनियर और गैस कंपनी के बीच संवाद की कमी के कारण इस तरह की घटना हुई। मंत्री ने कहा कि इन तीनों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और यदि लापरवाही सामने आती है तो सभी को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।

चार बिंदुओं पर जांच होगी मंत्री ने बताया कि घटना की जांच मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर होगी। पहला, पीएनजी पाइपलाइन जिस निर्धारित गहराई पर होनी चाहिए थी, क्या वह उसी गहराई पर बिछाई गई थी। दूसरा, पाइपलाइन के ऊपर सुरक्षा व चेतावनी से संबंधित बोर्ड लगाया गया था या नहीं, ताकि खुदाई के दौरान संबंधित लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तीसरा, जब पथ निर्माण विभाग को जानकारी थी कि उस स्थान से गैस पाइपलाइन गुजर रही है, तो नाला निर्माण के लिए खुदाई के दौरान गैस कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी मौके पर मौजूद थे या नहीं। चौथा, घटनास्थल के पास स्थित दुकान या घर में रखे गए गैस सिलेंडरों की स्थिति और उन्हें वहां रखने की परिस्थितियों की भी जांच की जाएगी। मंत्री ने बताया कि विधायक ने उन लोगों को मुआवजा देने की मांग रखी है, जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। सरकार को इस संबंध में पत्र लिखकर मुआवजे की मांग की जाएगी।