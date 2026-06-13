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नियोजित शिक्षकों को 4 महीने से सैलरी नहीं, शिकायत लेकर राज्यपाल के पास गई आरजेडी

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Teacher Salary Issue: आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने राज्यपाल को पत्र लिखकर 4 महीने से बकाया नियोजित शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने और नियमावली के तहत उन्हें समय पर प्रोन्नति देने की मांग की है।

नियोजित शिक्षकों को 4 महीने से सैलरी नहीं, शिकायत लेकर राज्यपाल के पास गई आरजेडी

Bihar Teacher Salary Issue: बिहार के नियोजित शिक्षकों के बकाया वेतन और उनके प्रमोशन के मुद्दे पर सूबे की सियासत एक बार फिर पूरी तरह गरमा गई है। विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस गंभीर मामले को लेकर सीधे राजभवन का दरवाजा खटखटाया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने राज्यपाल को एक आधिकारिक पत्र लिखकर राज्य के नियोजित शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने और नियमावली के प्रावधानों के तहत उन्हें जल्द से जल्द प्रोन्नति देने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के शिक्षकों के साथ हो रहा यह व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए।

वेतन न मिलने से भुखमरी के कगार पर पहुंचे शिक्षकों के परिवार

राज्यपाल को लिखे गए इस पत्र में आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने शिक्षकों की बदहाली का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को पिछले चार महीनों से नियमित वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। चार महीने का लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद सैलरी न मिलने की वजह से लाखों शिक्षक और उनके परिवार आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के राशन और चिकित्सा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए इन शिक्षकों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्र के निर्माताओं और शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले इन शिक्षकों को समय पर सैलरी न मिलना अत्यंत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है।

नियमावली के बावजूद रुका है प्रमोशन

आरजेडी प्रवक्ता ने पत्र के जरिए नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बताया कि सरकारी नियमावली में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रमोशन, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन और प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए याद दिलाया कि नियमावली के अनुसार 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति, बेसिक ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा पर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति तथा स्नातक ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा पूरी होने पर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने का सीधा प्रावधान है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल से नियोजित शिक्षकों के ईपीएफ (EPF) अंशदान की कटौती भी वास्तविक भुगतेय मूल वेतन के आधार पर सुनिश्चित कराने की पुरजोर मांग की है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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