8 लाख में भाई की हत्या की सुपारी, 2 कट्टा के साथ 5 गिरफ्तार; जमीन के लिए हैवान बन गए रिश्तेदार

18 कट्ठा जमीन हड़पने के लिए सगे भाइयों ने सौतेले भाई की हत्या की सुपारी किलर को दे दी। 64 हजार एडवांस भी कर दिया। लेकिन, उनका प्लान चौपट हो गया।

बिहार में संपत्ति हड़पने के लिए रिश्ते के कत्ल की नई कहानी सामने आई है। सगे भाइयों ने सौतेले भाई की हत्या की साजिश रची थी। अपराधियों को आठ लाख की सुपारी भी दे दी गई। हत्या को अंजाम देने से कदमकुआं पुलिस ने सौरभ , बैजू कुमार (कच्ची दरगाह) और करण कुमार (फतुहा) को दबोच लिया। गिरफ्तार तीन आरोपितों की निशानदेही पर सुपारी देने वाले मनीष कुमार और विकास (पीरमुहानी) को भी पकड़ लिया गया। इनके पास से दो पिस्टल, दो कट्टा, मैगजीन, 18 कारतूस, एक कार और बाइक बरामद की गई है। पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है।

सिटी एसपी (मध्य) दीक्षा ने बताया कि कारोबारी नीरज पांडेय ने कदमकुआं पुलिस को बताया कि कुछ बदमाश उनका पीछा कर रहे हैं। उनकी हत्या की साजिश रची गई है। सूचना मिलते ही कदमकुआं थानेदार अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने अपराधी सौरभ कुमार को धर दबोचा। अन्य बदमाश दक्षिण की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने पीछा कर वैशाली गोलंबर के पास से एक कार में सवार शूटर करण कुमार और बैजू कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पंकज और गुड्डू फरार हो गया। तलाशी में बदमाशों के पास से हथियार, कारतूस और काले रंग की टोपी बरामद हुई। निशानदेही पर साजिश रचने वाले मनीष और विकास को गिरफ्तार कर लिया गया।

शूटरों को 64 हजार रुपये अग्रिम में मिले थे