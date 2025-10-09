बिहार में बाइपास निर्माण पर लग गया ग्रहण, केंद्र सरकार ने रख दी 2 शर्तें

टोल टैक्स की पूरी राशि केंद्र सरकार के खाते में ही जाती है। ऐसे में बाइपास निर्माण के लिए जमीन का पैसा बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार अपने संसाधनों (एनएच) का विस्तार करे, यह समझ से परे है।

बिहार में बाइपास बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नई शर्त रख दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइपास बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से जमीन की आधी कीमत देने की मांग की है। 50 फीसदी राशि नहीं देने पर राज्य सरकार से 25 फीसदी जमीन की कीमत और एसजीएसटी में छूट देने की मांग की गई है। केंद्र सरकार के इस शर्त से राज्य में प्रस्तावित बाइपासों के निर्माण पर ग्रहण लग सकता है।

पथ निर्माण विभाग ने अरवल, दाउदनगर और औरंगाबाद बाइपास निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी मंजूरी नहीं दी। मंत्रालय ने तर्क दिया है कि औरंगाबाद में जमीन की न्यूनतम कीमत अधिक है। इस कारण जमीन अधिग्रहण में अधिक पैसा खर्च होगा। एनएच 139 पर बनने वाले अरवल और दाउदनगर में चार लेन बाइपास निर्माण की मंजूरी दे दी गई।

अरवल बाइपास पर 665.50 करोड़ तो दाउदनगर बाइपास पर 288.28 करोड़ खर्च होने हैं। एनएच 139 पटना को औरंगाबाद और उसके आगे झारखंड को जोड़ता है। अरवल और दाउदनगर में बाइपास बनने से पटना, अरवल, दाउदनगर, औरंगाबाद और आसपास के क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क और बेहतर होगा। बाइपास मंजूर करने के क्रम में ही मंत्रालय ने दो नई शर्तें थोप दी हैं। मंत्रालय ने बिहार सरकार को दो विकल्प दिए हैं।

इसमें पहली शर्त यह है कि बाइपास निर्माण के लिए जो जमीन अधिग्रहण होगा, उसमें से जमीन की आधी कीमत राज्य सरकार वहन करे। दूसरी शर्त यह है कि अगर राज्य सरकार जमीन की कीमत 25 फीसदी वहन करेगी तो एसजीएसटी में छूट दे। मंत्रालय ने जुलाई 2025 में जारी पत्र का हवाला देते हुए राज्य सरकार के समक्ष यह शर्त थोपी है। अधिकारियों के अनुसार अब तक केवल पटना रिंग रोड के लिए होने वाले जमीन अधिग्रहण में ही राज्य सरकार को जमीन अधिग्रहण में पैसा खर्च करने पर सहमति बनी थी।

जब एनएच केंद्र का तो राज्य पर बोझ क्यों नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। बिहार सहित पूरे देश में बनने वाले एनएच के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा केंद्र के जिम्मे होता है। यही कारण है कि देश में बने तमाम एनएच को केंद्र अपना संसाधन मानता है और उस पर चलने वाले लोगों से टोल टैक्स वसूलता है। टोल टैक्स की पूरी राशि केंद्र सरकार के खाते में ही जाती है। ऐसे में बाइपास निर्माण के लिए जमीन का पैसा बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार अपने संसाधनों (एनएच) का विस्तार करे, यह समझ से परे है।

यही नहीं, देश के अन्य राज्यों में अगर राज्य की सड़कों को एनएच के रूप में विकसित किया जाता है तो संबंधित राज्य जमीन की कीमत केंद्र सरकार से वसूलते हैं। मगर बिहार सरकार अपनी सड़कों (स्टेट हाईवे और एमडीआर) को विकसित करने के लिए जब केंद्र सरकार को देती है तो जमीन व अन्य संरचनाओं का पैसा केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं लेती है।