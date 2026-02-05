सुबह पत्नी से हुई बात फिर हवलदार ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को उड़ाया, बिहार के पूर्णिया में कांड

संक्षेप: कुछ समय पहले तक उनकी पत्नी भी साथ ही रह रही थीं, लेकिन अस्वस्थता के कारण वे इलाज के लिए घर गई हुई थीं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुबह आठ बजे उनकी पत्नी से फोन पर बातचीत हुई थी और उस समय तक सब सामान्य था। घटनास्थल से उनकी सर्विस राइफल भी बरामद की गई है।

बिहार के पूर्णिया जिले के अमौर थाना में कार्यरत हवलदार आलमनाथ भूइयां (55 वर्ष) ने बुधवार की सुबह अपने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली उनके गले के आरपार हो गई जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वे झारखंड के चाईबासा के रहने वाले थे। उनका शव उनके कमरे से बरामद होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लोगों को तब हुई, जब पुलिस कैंटीन का कर्मचारी रोज की तरह नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुंचा। कैंटीन कर्मी ने उनके कमरे का दरवाजा खुला पाया। अंदर जाने पर देखा कि हवलदार जमीन पर गिरे हुए थे। इसके बाद शोर मचाने पर अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे।

सूचना मिलते ही अमौर थानाध्यक्ष अवधेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और वरीय अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद बायसी एसडीपीओ जितेंद्र कुमार पांडे, रौटा थानाध्यक्ष केके सौरभ तथा अन्य थाना क्षेत्रों के अधिकारी भी पहुंचे। मृतक हवलदार के गले में गोली के आरपार होने के निशान हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कमरे को सील कर दिया गया और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस के अनुसार हवलदार आलमनाथ भूइयां की पोस्टिंग करीब पांच माह पूर्व अमौर थाना में हुई थी।

कुछ समय पहले तक उनकी पत्नी भी साथ ही रह रही थीं, लेकिन अस्वस्थता के कारण वे इलाज के लिए घर गई हुई थीं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुबह आठ बजे उनकी पत्नी से फोन पर बातचीत हुई थी और उस समय तक सब सामान्य था। घटनास्थल से उनकी सर्विस राइफल भी बरामद की गई है। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है, जो झारखंड से पूर्णिया के लिए रवाना हो चुके हैं।