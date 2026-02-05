Hindustan Hindi News
सुबह पत्नी से हुई बात फिर हवलदार ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को उड़ाया, बिहार के पूर्णिया में कांड

सुबह पत्नी से हुई बात फिर हवलदार ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को उड़ाया, बिहार के पूर्णिया में कांड

संक्षेप:

कुछ समय पहले तक उनकी पत्नी भी साथ ही रह रही थीं, लेकिन अस्वस्थता के कारण वे इलाज के लिए घर गई हुई थीं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुबह आठ बजे उनकी पत्नी से फोन पर बातचीत हुई थी और उस समय तक सब सामान्य था। घटनास्थल से उनकी सर्विस राइफल भी बरामद की गई है।

Feb 05, 2026 08:19 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, अमौर, पूर्णिया
बिहार के पूर्णिया जिले के अमौर थाना में कार्यरत हवलदार आलमनाथ भूइयां (55 वर्ष) ने बुधवार की सुबह अपने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली उनके गले के आरपार हो गई जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वे झारखंड के चाईबासा के रहने वाले थे। उनका शव उनके कमरे से बरामद होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लोगों को तब हुई, जब पुलिस कैंटीन का कर्मचारी रोज की तरह नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुंचा। कैंटीन कर्मी ने उनके कमरे का दरवाजा खुला पाया। अंदर जाने पर देखा कि हवलदार जमीन पर गिरे हुए थे। इसके बाद शोर मचाने पर अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे।

सूचना मिलते ही अमौर थानाध्यक्ष अवधेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और वरीय अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद बायसी एसडीपीओ जितेंद्र कुमार पांडे, रौटा थानाध्यक्ष केके सौरभ तथा अन्य थाना क्षेत्रों के अधिकारी भी पहुंचे। मृतक हवलदार के गले में गोली के आरपार होने के निशान हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कमरे को सील कर दिया गया और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस के अनुसार हवलदार आलमनाथ भूइयां की पोस्टिंग करीब पांच माह पूर्व अमौर थाना में हुई थी।

कुछ समय पहले तक उनकी पत्नी भी साथ ही रह रही थीं, लेकिन अस्वस्थता के कारण वे इलाज के लिए घर गई हुई थीं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुबह आठ बजे उनकी पत्नी से फोन पर बातचीत हुई थी और उस समय तक सब सामान्य था। घटनास्थल से उनकी सर्विस राइफल भी बरामद की गई है। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है, जो झारखंड से पूर्णिया के लिए रवाना हो चुके हैं।

एसडीपो जितेन्द्र कुमार पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है क्योंकि मृतक हवलदार के गले में गोली के आरपार होने के निशान हैं। वहीं हवलदार की कार्बाइन और खोखा भी बरामद हुआ है। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह से साफ हो पाएगा कि यह आत्महत्या का मामला है या किसी ने वारदात को अंजाम दिया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
