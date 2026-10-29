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बिहार में ट्रेन पलटने की साजिश, मधुबनी में ट्रैक पर रखा कंक्रीट का स्लैब; 2 अरेस्ट

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, निज संवाददाता, झंझारपुर, मधुबनी
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बताया जा रहा है कि लौकहा बाजार से आनंद विहार जा रही 04013 स्पेशल ट्रेन के ट्रैक पर कंक्रीट का स्लैब रखा था। तभी लोको पायलट की नजर फुट ओवरब्रिज के पास ट्रैक पर रखे कंक्रीट बेंच के एक स्लैब पर पड़ी। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाई।

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मधुबनी में ट्रैक पर कंक्रीट रख दिया गया था।

झंझारपुर (मधुबनी), निज संवाददाता। बिहार में ट्रेन पलटने की बड़ी साजिश रची गई। अच्छी बात यह रही कि समय रहते इस साजिश को असफल किया गया और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। दरअसल झंझारपुर-लौकहा रेलखंड के महरैल स्टेशन पर मंगलवार अलसुबह ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश रची गई। लौकहा बाजार से आनंद विहार जा रही 04013 स्पेशल ट्रेन के ट्रैक पर कंक्रीट का स्लैब रखा था। लोको पायलट उपेंद्र भंडारी ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। इसके बाद पुलिस और आरपीएफ ने जांच शुरू की। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

मंगलवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे ट्रेन महरैल स्टेशन के लाइन नंबर एक से गुजर रही थी। तभी लोको पायलट की नजर फुट ओवरब्रिज के पास ट्रैक पर रखे कंक्रीट बेंच के एक स्लैब पर पड़ी। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगायी। ट्रेन स्लैब से करीब 50 फीट पहले रुक गई। इससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलने पर यात्रियों में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। स्टेशन अधीक्षक बिंदेश्वर झा ने बताया कि रेलकर्मियों ने तुरंत स्लैब हटाया और कंट्रोल रूम को सूचना दी। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद सुबह 3:44 बजे ट्रेन को रवाना किया गया।

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इस ट्रेन का महरैल स्टेशन पर ठहराव नहीं था। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय प्लेटफॉर्म भी सूना था। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ पुलिस टीम ने छापेमारी कर रुद्रपुर थाना क्षेत्र के महरैल कर्णपुर चौक निवासी असमत अंसारी और एक नाबालिग आरोपी को पकड़ा है।

पहले भी ट्रेन पलटने की हो चुकी है साजिश

पूर्व मध्य रेलवे के झंझारपुर-लौकहा और लोहना-झंझारपुर-निर्मली रेलखंड पर यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे चल रही है। कुछ महीने पहले झंझारपुर-निर्मली रेलखंड के तमुरिया स्टेशन के पास अब महरैल में ट्रेन को पलटने की घटनाओं ने इन रेलखंडों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। स्थिति यह है कि करीब 70 किमी के विशाल रेल नेटवर्क की सुरक्षा का जिम्मा मात्र दो अधिकारी और चार जवानों के कंधों पर है।आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) के पास बल की भारी कमी के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इन दोनों रेलखंडों की स्थिति का आकलन करें तो महरैल की घटना कोई पहली चेतावनी नहीं है।

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इससे पहले भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इन दोनों रेलखंडों पर राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) का न तो कोई थाना या चौकी है और न ही एक भी अधिकारी या जवान की तैनाती की गई है। यदि रेल यात्रा के दौरान किसी यात्री के साथ कोई अप्रिय घटना या आपराधिक वारदात होती है, तो उसे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए लगभग 50 किमी दूर दरभंगा रेल थाना जाना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर त्वरित पुलिस सहायता न मिलने के कारण यात्रियों में लगातार असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। यात्रियों और स्थानीय नागरिकों ने रेलवे प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था तत्काल मजबूत करने की मांग की है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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