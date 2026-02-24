Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिहार में ट्रेन पलटाने की साजिश! बाल-बाल बचीं सैकड़ों जानें; 6 टीमों ने शुरू की जांच

Feb 24, 2026 08:35 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, झंझारपुर/दरभंगा
share Share
Follow Us on

जब ट्रेन तमुरिया स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, तभी लोको पायलट की नजर अचानक पटरी के बीच रखे अवरोधक पर पड़ी। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगायी। इससे ट्रेन टकराने से चंद कदम पहले रुक गई और इस तरह बड़ा हादसा टल गया।

बिहार में ट्रेन पलटाने की साजिश! बाल-बाल बचीं सैकड़ों जानें; 6 टीमों ने शुरू की जांच

बिहार में ट्रेन को डिरेल करने की बड़ी साजिश रचे जाने की आशंका है। झंझारपुर-निर्मली रेलखंड के तमुरिया रेलवे स्टेशन के पास शनिवार रात दरभंगा-फारबिसगंज मेमू ट्रेन को पलटाने की खतरनाक साजिश रची गई थी। पटरी पर साढ़े तीन मीटर लंबा लोहे का अवरोधक (रेल पटरी का टुकड़ा) मिलने से रेल अधिकारी सकते में हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआरएम द्वारा नियुक्त विशेष टीम, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने रविवार को घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। बताया जा रहा है कि साजिश की तह तक जाने के लिए आधा दर्जन टीमें गठित की गई हैं। मामले में पुलिस ने सोमवार शाम तमुरिया के लालू कुमार और पवन कुमार को हिरासत में लिया है।

दोनों से तमुरिया स्टेशन के बंद कमरे में पूछताछ की जा रही है। रविवार को आरपीएफ के समस्तीपुर मंडल के सहायक सुरक्षा आयुक्त राकेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन अधीक्षक, मेमू ट्रेन के ड्राइवर, गार्ड और लाइनमैन के बयान दर्ज किए। जांच टीम ने पटरी पर रखे गए लोहे के टुकड़े का वजन, उसकी बनावट और उसे वहां तक लाने के संभावित रास्तों की पड़ताल की है। सहायक सुरक्षा आयुक्त ने आरपीएफ पोस्ट पर उपलब्ध मानव बल, संसाधनों और जवानों को होने वाली व्यावहारिक परेशानियों की जानकारी ली।

ये भी पढ़ें:तीन घंटे में पशुपतिनाथ और 2 घंटे में देवघर, इस मुंगेर से नेपाल जाना भी आसान

उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा के हर पहलू पर चर्चा की गई है। जल्द इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं, आरपीएफ प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि जांच सही दिशा में है। जल्द मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमें आसपास के गांवों में उपद्रवियों की तलाश कर रही हैं। पुलिस की नजर विशेष रूप से स्थानीय ताड़ीखानों, गलियों और चौक-चौराहों पर जमने वाले असामाजिक तत्वों पर है। आशंका जताई जा रही है कि किसी स्थानीय गिरोह ने जानबूझकर बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यह अवरोधक रखा था।

समस्तीपुर मंडल के आरपीएफ कमांडेंट आशीष कुमार ने कहा कि दरभंगा रेल थाने में अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। समस्तीपुर मंडल के निर्देश पर मामले की गहन जांच जारी है। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:गैंगरेप कर पेड़ से लटका दिया.., बिहार में शादी में गई छात्रा की लाश मिली
ये भी पढ़ें:बिहार में यहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी कैसे बने सिरदर्द, घुसपैठ पर शाह का मंथन

लोको पायलट की सूझबूझ से बची सैकड़ों जानें

शनिवार रात जब ट्रेन तमुरिया स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, तभी लोको पायलट की नजर अचानक पटरी के बीच रखे अवरोधक पर पड़ी। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगायी। इससे ट्रेन टकराने से चंद कदम पहले रुक गई और इस तरह बड़ा हादसा टल गया। सूचना के बाद पहुंचे रेलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद अवरोधक को ट्रैक से हटाया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।