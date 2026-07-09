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मोदी सरकार के खिलाफ हिंसक जिहाद की साजिश, बिहार समेत 10 राज्यों में NIA की रेड; ऑनलाइन कट्टरपंथ का खेल

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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खतरनाक आतंकी संगठन ISIS और अलकायदा देश में बड़ी साजिश रच रहे हैं। यह संगठन देश के लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ हिंसक जिहाद चलाने की कोशिश में है। NIA ने इसपर शिकंजा कसा है। जांच एजेंसी ने बिहार, यूपी और बंगाल समेत कई राज्यों में रेड डाली है। 

मोदी सरकार के खिलाफ हिंसक जिहाद की साजिश, बिहार समेत 10 राज्यों में NIA की रेड; ऑनलाइन कट्टरपंथ का खेल

देश की नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए बड़ी आंतकी साजिश रची जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेसीं यानी एनआईए ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल देश के युवाओं को ऑनलाइन माध्यम से गुमराह कर कट्टरपंथी बनाने में लगे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की तलाश में एनआईए ने बुधवार को देशव्यापी छापेमारी की। यह छापेमारी बिहार सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 स्थानों पर हुई। एनआईए के मुताबिक बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में चलाये गये तलाशी अभियान के दौरान कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गये हैं।

इनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। इस जांच से कट्टरपंथ की साजिश करने वालों का सुराग जुटाने में मदद मिलेगी। बुधवार को जिन स्थानों पर तलाशी ली गई, उनका चयन पहले जब्त किए गये डिजिटल उपकरणों के विस्तृत तकनीकी विश्लेषण के साथ-साथ गिरफ्तार आरोपितों के कनेक्टिविटी विश्लेषण और अन्य जांच निष्कर्षों के आधार पर किया गया। एनआईए ने बुधवार को बताया कि देश में आईएसएआईएस और अलकायदा आतंकवादी संगठनों की विचारधारा को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के खिलाफ हिंसक जिहाद चलाये जाने की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है।

इसके पीछे भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करने की सोच है। एनआईए के मुताबिक देश को अस्थिर करने और खिलाफत स्थापित करने की साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान पर काम किया जा रहा है। अब तक जांच में पाया गया है कि गिरफ्तार आरोपित और उनके सहयोगी हिंसक जिहादी सामग्री और गलत सूचनाओं के माध्यम से देश भर के संवेदनशील युवाओं को गुमराह करने (कट्टरपंथी बनाने) में लगे हुए थे। आरोपी जिहादी विचारधारा का प्रचार करने और भारत विरोधी साजिश को बढ़ावा देने के लिए अपने विदेशी आकाओं के साथ ऑनलाइन संपर्क में भी थे। इससे संबंधित मामला मार्च 2026 में विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में दर्ज हुआ था, जिसे बाद में (मई 2026) एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था।

मामले में अब तक 11 आरोपितों और एक किशोर को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए ने बताया कि विजयवाड़ा पुलिस ने मुख्य आरोपी रहमतुल्लाह शरीफ मोहम्मद के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया था। इसके बाद प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों एक्यूआईएस (भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा) और आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट) से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी। देश के 10 राज्यों में बुधवार को हुई एनआईए छापेमारी के तार रांची आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले से भी जुड़े बताए जा रहे हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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