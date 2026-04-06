चेन्नई का माल, यूपी का स्मगलर, बिहार को बीमार करने का प्लान; 50 लाख की नशीली कफ सिरप जब्त

चेन्नई से पटना के लिए लगभग 30 हजार बोतल (तीन हजार लीटर) कोडीनयुक्त कफ सिरप रविवार की रात रामकृष्णानगर थाने के जकरियापुर स्थित अन्नपूर्णा गोदाम में रखने के लिए मंगाई गई थी

चेन्नई से पटना चोरी छिपे मंगाई गई प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़ी खेप रामकृष्णानगर थाने के जकरियापुर से जब्त की गई। नशे के लिए इस्तेमाल की गई जब्त कफ सिरप की कीमत 50 लाख रुपये है। एक कंटेनर में लगभग 200 कार्टन में कफ सिरप थी। उसे पास के ही एक गोदाम में रखने की तैयारी थी, तभी पुलिस ने छापेमारी कर पूरी खेप जब्त कर ली। इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त कार्टन में लगभग 30 हजार बोतल कोडीनयुक्त कफ सिरप है जिसे शराबबंदी वाले बिहार में नशे के लिए खपाने की योजना थी।

सिटी एसपी (पूर्वी) परिचय कुमार ने बताया कि चेन्नई से पटना के लिए लगभग 30 हजार बोतल (तीन हजार लीटर) कोडीनयुक्त कफ सिरप रविवार की रात रामकृष्णानगर थाने के जकरियापुर स्थित अन्नपूर्णा गोदाम में रखने के लिए मंगाई गई थी। कफ सिरप हिमाचल प्रदेश में बनी है, लेकिन इसकी बुकिंग चेन्नई से है। जिस व्यक्ति के नाम पर बुकिंग की गई है उसकी भी पहचान कर ली गई है। साथ में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी मोहम्मद जमशेद को गिरफ्तार किया गया है। वही कंटेनर लेकर पटना आया था। अन्नपूर्णा गोदाम से कफ सिरप प्रदेश के अन्य जिलों में आपूर्ति करने की तैयारी थी। पुलिस ने औषधि नियंत्रण प्रशासन को इस मामले में जांच करने को कहा है।

10 दिनों में छह जगहों पर जब्त की गई प्रतिबंधित दवा पिछले 10 दिनों में छह थाना क्षेत्रों में लगभग डेढ़ करोड़ की प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप को जब्त किया गया है। इसमें कंकडबाग, पत्रकारनगर, रामकृष्णानगर, गौरीचक (12 हजार 50 बोतल ), मालसलामी (लगभग 80 लाख की) तथा खुसरूपुर में (2088 बोतल) कोडीनयुक्त कफ सिरप को जब्त किया गया है। जब्त कफ सिरप की कीमत बाजार में डेढ़ करोड़ से भी अधिक है। पिछले साल पटना रेलवे जंक्शन पर भी भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त की गई थी, जो हिमालय प्रदेश से मंगाई गई थी। अधिकारियों का कहना है कि कफ सिरप का इस्तेमाल मरीजों के लिए कम हो रहा है। इसका उपयोग नशेड़ी अधिक कर रहे हैं।