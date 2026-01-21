Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsconsensual sex is not crime said patna high court and acquitted accused
दो वयस्कों के बीच सहमतिपूर्ण संबंध बलात्कार नहीं, पटना हाईकोर्ट ने धारा 376 के केस को किया निराधार

दो वयस्कों के बीच सहमतिपूर्ण संबंध बलात्कार नहीं, पटना हाईकोर्ट ने धारा 376 के केस को किया निराधार

संक्षेप:

इस मामले में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने विवाह का झांसा देकर एक वर्ष तक पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जबकि, अभियुक्त की दलील थी कि दोनों बालिग थे और संबंध सहमति से बने थे।

Jan 21, 2026 06:07 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म के आरोप से जुड़े एक मामले में अहम फैसले सुनाते हुए कहा कि दो वयस्कों के बीच सहमतिपूर्ण संबंध को बलात्कार नहीं माना जा सकता है। न्यायाधीश सोनी श्रीवास्तव की एकलपीठ ने धारा 376 के तहत दर्ज केस को निराधार करार दिया। साथ ही भागलपुर के अपर सत्र न्यायाधीश के आदेश को निरस्त कर दिया। पीठ ने मोहम्मद सैफ अंसारी की ओर से दायर अर्जी पर यह फैसला सुनाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस मामले में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने विवाह का झांसा देकर एक वर्ष तक पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जबकि, अभियुक्त की दलील थी कि दोनों बालिग थे और संबंध सहमति से बने थे। हाईकोर्ट ने कहा कि झूठा वादा और विवाह का पूरा न हो पाना दो अलग-अलग बातें हैं। यदि परिस्थितिवश विवाह नहीं हो सका, तो मात्र इसी आधार पर दुष्कर्म का अपराध नहीं बनता।

ये भी पढ़ें:राहत खत्म! आज से तेज पछुआ हवा से बढ़ेगी ठंड; बिहार में कैसा रहेगा मौसम

सहमति से बने संबंधों के विफल हो जाने पर उसे आपराधिक रंग देना गैरकानूनी है। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों का भी हवाला दिया। कहा कि आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए आरोप तय करते समय निचली अदालतों को डाकघर की तरह काम नहीं करना चाहिए। यदि सबूतों का अभाव है तो आरोपी को बरी किया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें:पटना के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट देख लें, पकड़वाने में मदद करने पर मिलेगा इनाम
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna News Patna High Court अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।