दो वयस्कों के बीच सहमतिपूर्ण संबंध बलात्कार नहीं, पटना हाईकोर्ट ने धारा 376 के केस को किया निराधार
इस मामले में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने विवाह का झांसा देकर एक वर्ष तक पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जबकि, अभियुक्त की दलील थी कि दोनों बालिग थे और संबंध सहमति से बने थे।
पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म के आरोप से जुड़े एक मामले में अहम फैसले सुनाते हुए कहा कि दो वयस्कों के बीच सहमतिपूर्ण संबंध को बलात्कार नहीं माना जा सकता है। न्यायाधीश सोनी श्रीवास्तव की एकलपीठ ने धारा 376 के तहत दर्ज केस को निराधार करार दिया। साथ ही भागलपुर के अपर सत्र न्यायाधीश के आदेश को निरस्त कर दिया। पीठ ने मोहम्मद सैफ अंसारी की ओर से दायर अर्जी पर यह फैसला सुनाया।
इस मामले में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने विवाह का झांसा देकर एक वर्ष तक पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जबकि, अभियुक्त की दलील थी कि दोनों बालिग थे और संबंध सहमति से बने थे। हाईकोर्ट ने कहा कि झूठा वादा और विवाह का पूरा न हो पाना दो अलग-अलग बातें हैं। यदि परिस्थितिवश विवाह नहीं हो सका, तो मात्र इसी आधार पर दुष्कर्म का अपराध नहीं बनता।
सहमति से बने संबंधों के विफल हो जाने पर उसे आपराधिक रंग देना गैरकानूनी है। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों का भी हवाला दिया। कहा कि आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए आरोप तय करते समय निचली अदालतों को डाकघर की तरह काम नहीं करना चाहिए। यदि सबूतों का अभाव है तो आरोपी को बरी किया जाना चाहिए।