विदेश में नौकरी की झांसा, पाकिस्तानी एजेंट से कनेक्शन; डंकी रूट से विदेश भेजने वाले दो गिरफ्तार

आरोपी युवाओं को दुबई, सऊदी अरब, थाईलैंड और मलेशिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलते थे और उन्हें अवैध रूप से विदेश भेजते थे। आरोपी हाजी नाहिद गनी प्राइवेट लिमिटेड और तैबा टूर एंड ट्रेवल्स नाम की कंपनियां चलाते थे।

किशनगंज, संवाददाता। बिहार के सीमांचल से युवाओं को विदेशों में नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। किशनगंज पुलिस और एसटीएफ ने एक संयुक्त कार्रवाई में सीमांचल के कई युवाओं को ठगने वाले दो व्यक्तियों को पटना से गिरफ्तार किया है। कार्रवाई 16 अक्टूबर को की गई है। गिरफ्तार आरोपी हाजी नाहिद गनी (28) पूर्णिया जिले के रौटा और मोहम्मद तबरेज़ पूर्णिया जिले के कलठिया, अनगढ़ का रहने वाला है। पुलिस उससे पूछताछ कर नेटवर्क खंगालने में लगी है। इस गैंग में अन्य कई लोग शामिल हो सकते हैं।

किशनगंज एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने एसटीएफ के सहयोग से दोनों को पटना से दबोचा। किशनगंज एसडीपीओ वन खुसरू सिराज ने बताया कि ये आरोपी युवाओं को दुबई, सऊदी अरब, थाईलैंड और मलेशिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलते थे और उन्हें अवैध रूप से विदेश भेजते थे। ये दोनों आरोपी हाजी नाहिद गनी प्राइवेट लिमिटेड और तैबा टूर एंड ट्रेवल्स नाम की कंपनियां चलाते थे।

पाकिस्तानी एजेंट भी था आरोपी का सहयोगी किशनगंज एसडीपीओ वन खुसरू सिराज ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस काम में मलेशिया में रह रहा एक पाकिस्तानी एजेंट भी पकड़े गए आरोपी का सहयोगी था। विदेश पहुंचने के बाद युवाओं को वहां बंधक बना लिया जाता था और उनसे जबरन मजदूरी कराई जाती थी।

टीम में शामिल ये थे शामिल इस कार्रवाई में किशनगंज एसडीपीओ वन खुसरू सिराज, डीआईयू प्रभारी मोहम्मद मुश्ताक, इंस्पेक्टर राजू कुमार, अवर निरीक्षक सोना कुमार, नीतीश कुमार एवं अन्य

डेढ़ लाख लेकर थाईलैंड से मलेशिया भेजने का आरोप किशनगंज जिले के विशनपुर थाना में दर्ज एक मामले के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पुत्र को विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर एक लाख 80 हजार रुपये लिए गए थे। इसके बाद युवक को पटना से दिल्ली और फिर थाईलैंड भेजा गया था। आरोप है कि बाद में उसे डंकी रूट के माध्यम से मलेशिया पहुंचाया गया था,जहां उससे वादे के मुताबिक काम नहीं कराया गया। यह मामला केवल एक युवक तक सीमित है या इसके पीछे बेरोजगार युवाओं को विदेश भेजने का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है पुलिस इसकी जांच कर रही है।