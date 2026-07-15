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ना दवाएं मिलीं ना डॉक्टरों ने जांच की, सिर से जुड़ी सबा और फराह ठीक से खा नहीं पा रहीं; SC का आदेश भी बेअसर

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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सिर से जुड़ी सबा और फराह बहनों का दर्द छलका है। गंभीर बीमारी से ग्रसित इन बहनों को तीन महीने से दवाएं नहीं मिली हैं। स्थिति यह है कि छह महीने से डॉक्टरों की टीम ने इनकी जांच तक नहीं की है। 

ना दवाएं मिलीं ना डॉक्टरों ने जांच की, सिर से जुड़ी सबा और फराह ठीक से खा नहीं पा रहीं; SC का आदेश भी बेअसर

बिहार की राजधानी पटना में रहने वाली सिर से जुड़ी सबा और फराह को तीन महीने से दवाएं नहीं मिली हैं। वह अपना दर्द बयां तो करती हैं, लेकिन उनकी आवाज छोटे से कमरे में ही दबकर रह जाती है। वह घूमना-फिरना चाहती हैं, हज पर भी जाने की चाहत है। वह हर वह काम करना चाहती हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। लेकिन अफसोस कि वह यह सब नहीं कर पा रहीं। दोनों बहनों को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन छह तरह की दवाएं दी जानी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पटना सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से इन्हें यह दवाएं उपलब्ध कराई जाती थीं पर परिवार वाले सिविल सर्जन कार्यालय का चक्कर लगा रहे पर उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी कोई असर नहीं है।

पटना के राजा बाजार के समनपुरा की रहने वाली सबा और फराह अब 23 साल की हो चुकी हैं। दोनों के सिर आपस में जुड़े हुए हैं। इन्हें क्रैनियोपैगस नाम की दुर्लभ बीमारी है। इसमें जुड़वां बच्चे जन्म से ही सिर से जुड़े पैदा होते हैं। हड्डी, लिवर, किडनी आदि से संबंधित किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए छह तरह की दवाएं चलती हैं। मासिक धर्म से संबंधित परेशानी के लिए भी दवा दी जाती है। दवाएं नहीं मिलने से हड्डियों में लगातार दर्द रहता है। हाथ-पैर आदि में सूजन आ गई है। थायरॉयड का स्तर भी बढ़ा हुआ है। इससे वह शारीरिक रूप से कमजोर होती जा रही हैं। एक सिर से जुड़ी बहनों सबा और फराह क्रैनियोपैगस नाम की दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में दो आदेश जारी किए थे। इसके तहत पीएमसीएच के छह चिकित्सकों की टीम बनी थी। यह हर माह स्वास्थ्य जांच करती थी। तीन माह पर रिपोर्ट दिल्ली एम्स भेजी जाती थी। टीम में सर्जन, फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक सहित छह विभागों के चिकित्सक शामिल थे। सबा-फराह के भाई मो. तमन्ना ने बताया कि वह कई बार सिविल सर्जन कार्यालय जा चुके हैं, लेकिन दवा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जनवरी 2020 के बाद से कोई चिकित्सक भी जांच करने नहीं आए हैं। वह न तो ठीक से खाना खा पा रही हैं और न ही बातचीत कर पा रही हैं

सिविल सर्जन ने क्या कहा

इधर सिविल सर्जन डॉ. योगेंद्र प्रसाद ने सबा-फराह को लेकर कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। बच्चियों का भाई मिलने आया था। जल्द दोनों बहनों की दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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