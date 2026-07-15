ना दवाएं मिलीं ना डॉक्टरों ने जांच की, सिर से जुड़ी सबा और फराह ठीक से खा नहीं पा रहीं; SC का आदेश भी बेअसर

सिर से जुड़ी सबा और फराह बहनों का दर्द छलका है। गंभीर बीमारी से ग्रसित इन बहनों को तीन महीने से दवाएं नहीं मिली हैं। स्थिति यह है कि छह महीने से डॉक्टरों की टीम ने इनकी जांच तक नहीं की है।

बिहार की राजधानी पटना में रहने वाली सिर से जुड़ी सबा और फराह को तीन महीने से दवाएं नहीं मिली हैं। वह अपना दर्द बयां तो करती हैं, लेकिन उनकी आवाज छोटे से कमरे में ही दबकर रह जाती है। वह घूमना-फिरना चाहती हैं, हज पर भी जाने की चाहत है। वह हर वह काम करना चाहती हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। लेकिन अफसोस कि वह यह सब नहीं कर पा रहीं। दोनों बहनों को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन छह तरह की दवाएं दी जानी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पटना सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से इन्हें यह दवाएं उपलब्ध कराई जाती थीं पर परिवार वाले सिविल सर्जन कार्यालय का चक्कर लगा रहे पर उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी कोई असर नहीं है।

पटना के राजा बाजार के समनपुरा की रहने वाली सबा और फराह अब 23 साल की हो चुकी हैं। दोनों के सिर आपस में जुड़े हुए हैं। इन्हें क्रैनियोपैगस नाम की दुर्लभ बीमारी है। इसमें जुड़वां बच्चे जन्म से ही सिर से जुड़े पैदा होते हैं। हड्डी, लिवर, किडनी आदि से संबंधित किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए छह तरह की दवाएं चलती हैं। मासिक धर्म से संबंधित परेशानी के लिए भी दवा दी जाती है। दवाएं नहीं मिलने से हड्डियों में लगातार दर्द रहता है। हाथ-पैर आदि में सूजन आ गई है। थायरॉयड का स्तर भी बढ़ा हुआ है। इससे वह शारीरिक रूप से कमजोर होती जा रही हैं। एक सिर से जुड़ी बहनों सबा और फराह क्रैनियोपैगस नाम की दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में दो आदेश जारी किए थे। इसके तहत पीएमसीएच के छह चिकित्सकों की टीम बनी थी। यह हर माह स्वास्थ्य जांच करती थी। तीन माह पर रिपोर्ट दिल्ली एम्स भेजी जाती थी। टीम में सर्जन, फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक सहित छह विभागों के चिकित्सक शामिल थे। सबा-फराह के भाई मो. तमन्ना ने बताया कि वह कई बार सिविल सर्जन कार्यालय जा चुके हैं, लेकिन दवा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जनवरी 2020 के बाद से कोई चिकित्सक भी जांच करने नहीं आए हैं। वह न तो ठीक से खाना खा पा रही हैं और न ही बातचीत कर पा रही हैं।