कांग्रेस में मारपीट शुरू; कैंडिडेट की घोषणा में देरी पर अल्लावरु के खिलाफ पटना में नारेबाजी

संक्षेप: बिहार में पहले चरण के चुनाव का नामांकन खत्म होने के दो दिन पहले तक भी सीट और कैंडिडेट की घोषणा नहीं होने पर टिकट मांग रहे नेताओं के समर्थकों ने पटना एयरपोर्ट पर प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के खिलाफ नारेबाजी की है।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म होने के दो दिन पहले तक भी सीट या कैंडिडेट की घोषणा नहीं होने से कांग्रेस से टिकट मांग रहे नेताओं के समर्थक भड़क गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं के विरोध के दौरान पार्टी के छात्र नेता मनीष कुमार की गुस्साए लोगों ने पिटाई भी कर दी। बता दें कि कांग्रेस के तगड़े मोल-भाव की वजह से महागठबंधन का सीट बंटवारा अभी तक अटका हुआ है।

दिल्ली में सुबह कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक थी। इसमें हिस्सा लेकर शाम में पटना लौटे कृष्णा अल्लावरु, राजेश राम और शकील अहमद खान को एयरपोर्ट पर ही भारी विरोध झेलना पड़ा। कांग्रेस ने अभी तक लड़ने वाली सीट या प्रत्याशी के नाम की सूची जारी नहीं की है। लेकिन टिकट कटने की आशंका में दावेदारों के समर्थकों का हंगामा शुरू हो गया है।