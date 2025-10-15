Hindustan Hindi News
Congress workers protest against Krishna Allavaru Rajesh Ram at Patna Airport for delay in seat candidate announcement

कांग्रेस में मारपीट शुरू; कैंडिडेट की घोषणा में देरी पर अल्लावरु के खिलाफ पटना में नारेबाजी

संक्षेप: बिहार में पहले चरण के चुनाव का नामांकन खत्म होने के दो दिन पहले तक भी सीट और कैंडिडेट की घोषणा नहीं होने पर टिकट मांग रहे नेताओं के समर्थकों ने पटना एयरपोर्ट पर प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के खिलाफ नारेबाजी की है।

Wed, 15 Oct 2025 08:30 PM
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म होने के दो दिन पहले तक भी सीट या कैंडिडेट की घोषणा नहीं होने से कांग्रेस से टिकट मांग रहे नेताओं के समर्थक भड़क गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं के विरोध के दौरान पार्टी के छात्र नेता मनीष कुमार की गुस्साए लोगों ने पिटाई भी कर दी। बता दें कि कांग्रेस के तगड़े मोल-भाव की वजह से महागठबंधन का सीट बंटवारा अभी तक अटका हुआ है।

दिल्ली में सुबह कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक थी। इसमें हिस्सा लेकर शाम में पटना लौटे कृष्णा अल्लावरु, राजेश राम और शकील अहमद खान को एयरपोर्ट पर ही भारी विरोध झेलना पड़ा। कांग्रेस ने अभी तक लड़ने वाली सीट या प्रत्याशी के नाम की सूची जारी नहीं की है। लेकिन टिकट कटने की आशंका में दावेदारों के समर्थकों का हंगामा शुरू हो गया है।

बिक्रम से दावेदारी कर रहे अशोक गगन के समर्थकों ने एयरपोर्ट पर इन नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित समर्थकों ने छात्र नेता मनीष कुमार की पिटाई भी कर दी। अशोक गगन के समर्थकों ने दिन में पार्टी के दफ्तर सदाकत आश्रम में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया था।

बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव व उनके बेटे तेजस्वी यादव के बीच सीटों की संख्या, सीटों के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। सोमवार को कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली गए तेजस्वी की मल्लिकार्जुन खरगे या राहुल गांधी से मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। कांग्रेस ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ तेजस्वी की बैठक में बिहार के नेताओं को भी बिठा लिया। 2020 के प्रदर्शन के आधार पर कांग्रेस से कम सीटें लड़ने कहा गया तो कांग्रेस ने राजद को भी उसी अनुपात में अपनी सीटें भी कम करने कह दिया। कांग्रेस 70 लड़कर 19 जीती थी। राजद 144 लड़कर 75 जीती थी।

दिल्ली में इस मीटिंग के बाद बात बिगड़ गई थी, जिसका संकेत राजद सांसद मनोज झा ने रात में टूटे संबंध जुड़ने पर गांठ रह जाने का दोहा ट्वीट करके दिया था। मनोज को कांग्रेस के नेताओं ने जवाबी दोहे और शायरी से आंख में पानी और प्रेम में डूबकर पार पाने जैसी बातें बताई। तब से राजद और कांग्रेस की बातचीत में बाहर से एक ठहराव दिख रहा था। लेकिन आज गठबंधन के सूत्रों ने कहा है कि बात बन गई है। मुकेश सहनी का मसला भी सुलझ गया है। सूत्र को लगता है कि आज रात तक सीट और कैंडिडेट की घोषणा होगी। पहले चरण के नॉमिनेशन के लिए दो ही दिन अब बचे हैं। महागठबंधन में राजद, सीपीआई-माले ने कुछ सीटों पर बिना घोषणा और लिस्ट के कैंडिडेट का नामांकन करवा दिया है, जिसमें तेजस्वी यादव खुद भी शामिल हैं।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
