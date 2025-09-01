Congress will not grow in Bihar as long as Lalu Yadav is there Ashok Chaudhary advice to Rahul Gandhi लालू यादव के रहते बिहार में कांग्रेस का विकास नहीं; राहुल गांधी को अशोक चौधरी की नसीहत, Bihar Hindi News - Hindustan
Congress will not grow in Bihar as long as Lalu Yadav is there Ashok Chaudhary advice to Rahul Gandhi

लालू यादव के रहते बिहार में कांग्रेस का विकास नहीं; राहुल गांधी को अशोक चौधरी की नसीहत

जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जब तक राहुल गांधी आरजेडी के साथ रहेंगे, तब तक बिहार में कांग्रेस का विकास नहीं हो सकता। उन्होने कहा कि लालू यादव के रहते कांग्रेस बढ़ नहीं सकती है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 1 Sep 2025 07:20 PM
बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो चुका है। पटना में इस मौके पर इंडिया गठबंधन की ताकत दिखी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर विपक्ष ने हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस यात्रा मे उठाया गया वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है। जब तक राहुल गांधी आरजेडी के साथ रहेंगे। तब तक बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक नहीं बढ़ेगा।

उन्होने कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को रिस्पॉन्स तो मिल रहा है, लेकिन ये वोट बैंक में तब्दील नहीं होगा। अगर कांग्रेस बिहार में इतनी मेहनत करे, तो आने वाले समय उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि राजद न तो कांग्रेस को अच्छी सीटें देता है, न ही अच्छे नेताओं को आगे बढ़ाता है। वो कांग्रेस को दबाना चाहते हैं। जब तक लालू यादव रहेंगे, तबतक कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं देंगे।

आपको बता दें सोमवार को पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने कहा मोदी पर सरकार वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होने कहा कि बीजेपी के लोग सुन ले, इस बार हाइड्रोजन बम आ रहा है। जिसके बाद नरेंद्र मोदी कहीं नजर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्तियां आज संविधान को खत्म करना चाहती हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे।

उन्होने कहा कि वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। बिहार क्रांतिकारी प्रदेश है, यहां से देश के कोने-कोने में संदेश जाएगा और वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद होगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर वोट की चोरी की है।