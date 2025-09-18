congress will discuss on name of candidates before seat sharing in mahagathbandhan bihar chunav बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस करेगी उम्मीदवारों पर मंथन, पटना में सांसद-विधायकों संग बैठक, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस करेगी उम्मीदवारों पर मंथन, पटना में सांसद-विधायकों संग बैठक

भाषा पटनाThu, 18 Sep 2025 08:07 AM
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने रणनीतिक कदम तेज़ कर दिये हैं और पार्टी ने अपने संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में गुरुवार को पटना में कांग्रेस की प्रदेश इलेक्शन कमिटी की पहली बैठक बुलाई गई है। यह बैठक पार्टी की आगामी रणनीति, संभावित उम्मीदवारों के चयन और स्क्रीनिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।

बैठक में कमिटी के 39 सदस्य साथ ही सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, कांग्रेस के बिहार सचिव, कार्यसमिति के सदस्य और पार्टी के फ्रंटल संगठनों के प्रमुख भी शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरु भी बैठक में हिस्सा लेने के लिये पटना पहुंच चुके हैं।

इस संबंध में कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने बताया बैठक गुरुवार को दोपहर एक बजे होगी। इसमें चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवारों के नामों पर गहन चर्चा की जायेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीट शेयरिंग से पहले नामों पर चर्चा कांग्रेस की पारंपरिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे महागठबंधन के भीतर किसी तरह की असहमति का संकेत नहीं माना जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पहले ही 15 सितंबर तक सीटों की घोषणा का दावा कर चुके थे, लेकिन वह समय भी बीत चुका है और उनकी ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

इस बीच कांग्रेस ने अपनी संभावित सीटों पर तैयारी को लेकर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह अंतिम समय का इंतज़ार नहीं करेगी। माना जा रहा है कि 19 सितंबर को दिल्ली में होने वाली स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक में कांग्रेस अपने पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगा सकती है।

