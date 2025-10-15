कांग्रेस मांग रही 65 और RJD 55 पर तैयार, MGB में सीट बंटवारे पर रार; कई प्रत्याशियों के नाम पर मुहर

संक्षेप: इधऱ पार्टी सूत्रों के अनुसार महागठबंधन में पहले चरण की जिन सीटों पर सहमति बन चुकी है उनके नाम कांग्रेस पार्टी आज घोषित कर सकती है। कांग्रेस ने अब तक कुल 43 सीट पर उम्मीदवार चयनित कर लिए हैं।

बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर रार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में 65 सीटें चाहती है लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उसे सिर्फ 55 सीटें देने के लिए ही राजी है। इधऱ पार्टी सूत्रों के अनुसार महागठबंधन में पहले चरण की जिन सीटों पर सहमति बन चुकी है उनके नाम पार्टी आज घोषित कर सकती है। कांग्रेस ने अब तक कुल 43 सीट पर उम्मीदवार चयनित कर लिए हैं। महागठबंधन में कांग्रेस 65 सीटों की मांग पर अड़ी है।

सीटों की अदला-बदली को देखते हुए पार्टी 74 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे रही है। ऐसे कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर दावेदारों से आवेदन मंगाए थे। महागठबंधन समन्वय समिति के समन्वयक तेजस्वी यादव के साथ बातचीत में कोई फार्मूला तय नहीं होने के अगले दिन मंगलवार को दिल्ली में पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम पर विचार किए। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बैठक की अध्यक्षता की।

3 घंटे तक कांग्रेस की चली बैठक कांग्रेस मंगलवार को भी अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप नहीं दे सकी। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंगलवार को 18 नामों पर चर्चा हुई। 3 घंटे चली बैठक में इन सीटों पर प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप दे दिया गया है।

बैठक में 40 सीट की चर्चा हुई। शेष बीच सीटों पर उम्मीदवार के नाम तय करने के लिए सब कमेटी का गठन किया गया है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सभी मजबूत सीटों पर चर्चा हुई है। अब हमलोग आगे की तैयारी को बढ़ रहे हैं।

कांग्रेस में टिकट बंटवारे के पहले ही दिखने लगी नाराजगी टिकट बंटवारा हुआ नहीं और टिकटार्थियों की नाराजगी दिखने लगी है। कांग्रेस को भी यह डर सता रहा है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद टिकट दावेदारों ने मंगलवार को जमकर नारेबाजी भी की। इस कारण सदाकत आश्रम में हमेशा दिखने वाले नेताजी अब गायब रहने लगे हैं। दरअसल, इस बार पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों से आवेदन मंगाए थे। इस कारण दावेदारों की संख्या चार हजार से ज्यादा हो गई। चुनावी साल में संगठन के अभाव में इन दावेदारों के सहारे ही पार्टी ने कार्यक्रमों और अभियान को सफल बनाया। कांग्रेस इन्हें आश्वस्त करती रही कि कार्यक्रमों में मेहनत के अनुसार ही टिकट मिलेगा।