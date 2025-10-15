Hindustan Hindi News
Congress want 65 seats rjd ready to give 55 mahagathbandhan seat sharing in bihar election

कांग्रेस मांग रही 65 और RJD 55 पर तैयार, MGB में सीट बंटवारे पर रार; कई प्रत्याशियों के नाम पर मुहर

संक्षेप: इधऱ पार्टी सूत्रों के अनुसार महागठबंधन में पहले चरण की जिन सीटों पर सहमति बन चुकी है उनके नाम कांग्रेस पार्टी आज घोषित कर सकती है। कांग्रेस ने अब तक कुल 43 सीट पर उम्मीदवार चयनित कर लिए हैं।

Wed, 15 Oct 2025 10:15 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर रार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में 65 सीटें चाहती है लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उसे सिर्फ 55 सीटें देने के लिए ही राजी है। इधऱ पार्टी सूत्रों के अनुसार महागठबंधन में पहले चरण की जिन सीटों पर सहमति बन चुकी है उनके नाम पार्टी आज घोषित कर सकती है। कांग्रेस ने अब तक कुल 43 सीट पर उम्मीदवार चयनित कर लिए हैं। महागठबंधन में कांग्रेस 65 सीटों की मांग पर अड़ी है।

सीटों की अदला-बदली को देखते हुए पार्टी 74 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे रही है। ऐसे कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर दावेदारों से आवेदन मंगाए थे। महागठबंधन समन्वय समिति के समन्वयक तेजस्वी यादव के साथ बातचीत में कोई फार्मूला तय नहीं होने के अगले दिन मंगलवार को दिल्ली में पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम पर विचार किए। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बैठक की अध्यक्षता की।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

3 घंटे तक कांग्रेस की चली बैठक

कांग्रेस मंगलवार को भी अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप नहीं दे सकी। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंगलवार को 18 नामों पर चर्चा हुई। 3 घंटे चली बैठक में इन सीटों पर प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप दे दिया गया है।

बैठक में 40 सीट की चर्चा हुई। शेष बीच सीटों पर उम्मीदवार के नाम तय करने के लिए सब कमेटी का गठन किया गया है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सभी मजबूत सीटों पर चर्चा हुई है। अब हमलोग आगे की तैयारी को बढ़ रहे हैं।

कांग्रेस में टिकट बंटवारे के पहले ही दिखने लगी नाराजगी

टिकट बंटवारा हुआ नहीं और टिकटार्थियों की नाराजगी दिखने लगी है। कांग्रेस को भी यह डर सता रहा है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद टिकट दावेदारों ने मंगलवार को जमकर नारेबाजी भी की। इस कारण सदाकत आश्रम में हमेशा दिखने वाले नेताजी अब गायब रहने लगे हैं। दरअसल, इस बार पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों से आवेदन मंगाए थे। इस कारण दावेदारों की संख्या चार हजार से ज्यादा हो गई। चुनावी साल में संगठन के अभाव में इन दावेदारों के सहारे ही पार्टी ने कार्यक्रमों और अभियान को सफल बनाया। कांग्रेस इन्हें आश्वस्त करती रही कि कार्यक्रमों में मेहनत के अनुसार ही टिकट मिलेगा।

इन्हें रोज नए-नए टास्क सौंपे गए। रोजाना इन दावेदारों से फीडबैक भी लिया गया। माई बहिन मान योजना, हर घर झंडा कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों के फार्म भरवाने में इनका सहयोग लिया। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में बढ़चढ़कर हिस्सेदारी की। टिकट की आस में दिन-रात एक कर मेहनत करने वाले कई नेता अब पार्टी से सिंबल चाह रहे हैं। नई दिल्ली में दावेदारों ने वहां डेरा जमा लिया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। कार्यकर्ता हाल ही में पार्टी में शामिल हुए नेताओं को तवज्जो देने से भी नाराज हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
