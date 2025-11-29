बिहार में हार के बाद प्रदेश कमेटी बनाएगी कांग्रेस, अशोक चौधरी के समय हुआ था आखिरी विस्तार

संक्षेप: बिहार चुनाव में शर्मनाक हार झेलने के बाद कांग्रेस अपने संगठन को विस्तार देने की तैयारी में है। राज्य में लगभग 14 सालों के बाद प्रदेश कमिटी का गठन किया जाएगा। आखिरी बार अशोक चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष रहते संगठन का विस्तार हुआ था।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हार झेलने के बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। बिहार में कांग्रेस प्रदेश कमेटी गठन की तैयारी शुरू कर दी गई है। नई दिल्ली में हार की समीक्षा के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु को यह टास्क सौंपा है। लगभग 14 सालों से प्रदेश कमेटी नहीं बनी है। आखिरी बार अशोक चौधरी के कार्यकाल में प्रदेश संगठन का विस्तार हुआ था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कांग्रेस आलाकमान ने राज्य में पार्टी की मजबूती के लिए प्रदेश से लेकर प्रखंड-पंचायत स्तर तक की कमेटी का गठन करने को कहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नए साल 2026 में मकर संक्रांति के बाद प्रदेश कमेटी के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने तब तक उन नेताओं की सूची तैयार करने को कहा है, जो संगठन की जिम्मेवारी निभा सकें।

हालिया विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशियों ने संगठन नहीं होने और कार्यकर्ताओं से सहयोग नहीं मिलने की भी शिकायत की थी। इसी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी गठन का निर्देश दिया है।

अशोक चौधरी के अध्यक्ष रहते आखिरी बार बनी थी कमिटी बता दें कि साल 2013 में अशोक चौधरी को बिहार कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। वे 4 साल से ज्यादा समय तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे। इस दौरान प्रदेश कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद अभी तक कमेटी नहीं बनाई गई है।