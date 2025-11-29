Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsCongress to form state committee after Bihar defeat last expansion took place during Ashok Choudhary tenure
बिहार में हार के बाद प्रदेश कमेटी बनाएगी कांग्रेस, अशोक चौधरी के समय हुआ था आखिरी विस्तार

संक्षेप:

बिहार चुनाव में शर्मनाक हार झेलने के बाद कांग्रेस अपने संगठन को विस्तार देने की तैयारी में है। राज्य में लगभग 14 सालों के बाद प्रदेश कमिटी का गठन किया जाएगा। आखिरी बार अशोक चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष रहते संगठन का विस्तार हुआ था।

Sat, 29 Nov 2025 09:59 AMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हार झेलने के बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। बिहार में कांग्रेस प्रदेश कमेटी गठन की तैयारी शुरू कर दी गई है। नई दिल्ली में हार की समीक्षा के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु को यह टास्क सौंपा है। लगभग 14 सालों से प्रदेश कमेटी नहीं बनी है। आखिरी बार अशोक चौधरी के कार्यकाल में प्रदेश संगठन का विस्तार हुआ था।

कांग्रेस आलाकमान ने राज्य में पार्टी की मजबूती के लिए प्रदेश से लेकर प्रखंड-पंचायत स्तर तक की कमेटी का गठन करने को कहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नए साल 2026 में मकर संक्रांति के बाद प्रदेश कमेटी के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने तब तक उन नेताओं की सूची तैयार करने को कहा है, जो संगठन की जिम्मेवारी निभा सकें।

हालिया विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशियों ने संगठन नहीं होने और कार्यकर्ताओं से सहयोग नहीं मिलने की भी शिकायत की थी। इसी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी गठन का निर्देश दिया है।

अशोक चौधरी के अध्यक्ष रहते आखिरी बार बनी थी कमिटी

बता दें कि साल 2013 में अशोक चौधरी को बिहार कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। वे 4 साल से ज्यादा समय तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे। इस दौरान प्रदेश कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद अभी तक कमेटी नहीं बनाई गई है।

अशोक चौधरी को आलाकमान ने सितंबर 2017 में पद से हटा दिया था। इसके बाद वे पार्टी छोड़कर जेडीयू में चले गए थे। अभी वे नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं।

