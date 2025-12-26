Hindustan Hindi News
लोकल नेताओं पर चुनावी हार का ठीकरा फोड़ रही कांग्रेस, प्रखंड और जिला अध्यक्ष नपेंगे?

लोकल नेताओं पर चुनावी हार का ठीकरा फोड़ रही कांग्रेस, प्रखंड और जिला अध्यक्ष नपेंगे?

संक्षेप:

बिहार चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के कमजोर प्रखंड और जिलाध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जिला पर्यवेक्षकों को इसकी सूची बनाने का टास्क दिया है।

Dec 26, 2025 07:42 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस इसका ठीकरा लोकल नेताओं पर फोड़ने जा रही है। कांग्रेस राज्य में अपने मजबूत और कमजोर प्रखंड एवं जिलाध्यक्षों की पहचान करेगी। बताया जा रहा है कि निष्क्रिय जिलाध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। उनकी जगह पार्टी के समर्पित नेताओं को आगे लाया जाएगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने जिला पर्यवेक्षकों को यह काम सौंपा है। उन्हें जिला और प्रखंडों का दौरा कर मजबूत एवं कमजोर अध्यक्षों की सूची बनाकर प्रदेश नेतृत्व को सौंपने का टास्क दिया गया है।

पटना के सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया कि 9 जनवरी तक इसकी रिपोर्ट मुख्यालय में जमा कर दें। बैठक में संगठन की आगामी कार्ययोजना एवं अब तक किए गए संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की गई।

राजेश राम ने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत करने, जनसमस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने तथा पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिला स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों, सदस्यता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रमों तथा भविष्य की रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में राजेश राठौड़, प्रवीण सिंह कुशवाहा, कमलदेव नारायण शुक्ला, रौशन कुमार सिंह, अरविंद लाल रजक, हसीब अनवर, शशांक शेखर आदि मौजूद रहे।

दूसरी ओर, बिहार कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। असंतुष्ट नेता पार्टी के वरीय नेता से मुलाकात कर प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हटाने की मांग कर रहे हैं। इन नेताओं ने गुरुवार को इस संबंध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में राजकुमार शर्मा, भाई कुंदन गुप्ता, प्रवीण कुमार, रामचंद्र पासवान आदि शामिल हैं।

