Congress List: बिहार कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट आना शुरू, 22 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान
संक्षेप: Bihar Congress Seats Candidates List: कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की उम्मीदवार सूची जारी करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की पार्टी ने कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत 22 सीटों से प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं।
Bihar Congress Seats Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने अपनी कैंडिडेट लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान होने से पहले ही कांग्रेस ने अब तक 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। उन्हें पार्टी की ओर से सिंबल भी दे दिए गए हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटंबा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। महागठबंधन में कांग्रेस के साथ राजद, वीआईपी, सीपीआई माले, सीपीएम और सीपीआई चुनाव लड़ रही है।
बिहार कांग्रेस की सीट और कैंडिडेट की लिस्ट-
- कुटुंबा - राजेश राम
- राजापाकर - प्रतिमा दास
- बिक्रम - अनिल कुमार
- वैशाली - संजीव सिंह
- रीगा - अमित कुमार टुन्ना
- फुलपरास - सुबोध मंडल
- सुल्तानगंज - ललन कुमार
- बेगूसराय - अमिता भूषण
- बछवाड़ा - गरीब दास
- औरंगाबाद - आनंद शंकर
- बरबीघा - त्रिशुलधारी सिंह
- लखीसराय - अमरेश कुमार
- नालंदा - कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया
- बगहा - जयेश सिंह
- वजीरगंज - अवधेश सिंह
- सोनबरसा - तारिणी ऋषिदेव
- राजपुर - विश्वनाथ राम
- अमरपुर - जितेंद्र सिंह
- रोसड़ा - ब्रजकिशोर रवि
- गोपालगंज - ओमप्रकाश गर्ग
- मुजफ्फरपुर - विजेंद्र चौधरी
- गोविंदगंज- शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय
कांग्रेस एक-एक करके सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मुहर लगने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद बुधवार शाम को पटना लौटे। यहां आने के बाद उन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिए हैं।