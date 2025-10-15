Congress List: बिहार कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट आना शुरू, 22 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान

Bihar Congress Seats Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने अपनी कैंडिडेट लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान होने से पहले ही कांग्रेस ने अब तक 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। उन्हें पार्टी की ओर से सिंबल भी दे दिए गए हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटंबा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। महागठबंधन में कांग्रेस के साथ राजद, वीआईपी, सीपीआई माले, सीपीएम और सीपीआई चुनाव लड़ रही है।