बिहार में SIR फेल, लोकसभा में वोट देने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाए: कांग्रेस

संक्षेप: कांग्रेस ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को विफल बताते हुए कहा कि कई मतदाता जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम कटने की वजह से वे विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाए।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होने के बाद कांग्रेस ने बिहार में एसआईआर को विफल करार दिया। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण) पूरी तरह फेल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे राज्य में काफी संख्या में सही मतदाताओं के नाम कट गए हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी वोट देने वाले सही लोग जब विधानसभा के प्रथम चरण में मतदान करने पहुंचे तो उनका मतदाता सूची में नाम नहीं था। लोगों का नाम नहीं रहने के कारण मतदान से वंचित रह गए।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को पटना के एक होटल में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में गौतम अदाणी को एक रुपये की टोकन मनी पर 1050 एकड़ जमीन दे दी गई। सौर ऊर्जा को थर्मल पावर में बदल दिया गया। 25 साल के लिए दी गई जमीन पर अदाणी सालाना 25 हजार करोड़ लाभ कमाएगा। मुफ्त जमीन देकर भी बिहार अडानी पावर से महंगी बिजली (7 रुपए प्रति यूनिट) खरीदेगा।