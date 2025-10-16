एनडीए अपनी सोचे, महागठबंधन तो सरकार बना रही है; सीट-टिकट में देरी पर कांग्रेस का जवाब

संक्षेप: Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि महागठबंधन की सरकार तय है, एनडीए अपनी चिंता करे।

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे की गहमागहमी भले जारी हो, पर कांग्रेस एनडीए पर अपना तीखा हमला जारी रखा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठी है, एनडीए को अपनी चिंता करनी चाहिए।

एएनआई को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा, “काम बहुत अच्छे से चल रहा है। सिंबल बांटे जा रहे हैं, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत जल्द पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एनडीए सवाल क्यों उठा रही है? उन्हें अपने घर की चिंता करनी चाहिए।”

कांग्रेस ने शुरू की उम्मीदवारों की घोषणा सीट बंटवारे को लेकर अंतिम समझौता भले बाकी हो, लेकिन कांग्रेस ने बुधवार रात अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी। पार्टी ने आधिकारिक सूची जारी किए बिना ही बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक्स हैंडल पर उम्मीदवारों की तस्वीरें और नामांकन प्रमाणपत्र साझा किए। इनमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है।

VIP में फिर टला प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त वहीं, महागठबंधन की सहयोगी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदल दिया। पहले यह शाम 4 बजे तय थी, अब इसे 6 बजे तक टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के अंदर अभी भी सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की सूची को लेकर गहन मंथन चल रहा है। इससे पहले पटना के मौर्य होटल में सहनी समर्थक आपस में भिड़ गए थे, जिससे माहौल एक वक्त के लिए तनावपूर्ण हो गया था।