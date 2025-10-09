कांग्रेस ने नीतीश सरकार की चार्जशीट निकाली, गहलोत बोले- बिहार चुनाव से तय होगा देश का भविष्य

कांग्रेस ने बिहार चुनाव के बीच नीतीश सरकार के 20 सालों की चार्जशीट जारी की है। इसमें भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था समेत कई आरोपों पर सरकार को घेरा गया है। अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार चुनाव से देश का भविष्य तय होगा।

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने गुरुवार को एनडीए के बीस साल विनाशकाल का आरोप पत्र (चार्जशीट) जारी किया है। 42 पेज की चार्जशीट में कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक मोर्चे, कानून व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाया है। एनडीए सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार गिनाए हैं। साथ ही पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरा है।

पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को आयोजित प्रेसवार्ता में वरीय पर्यवेक्षक राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने यह आरोप पत्र जारी किया। इस मौके पर अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार चुनाव देश का भविष्य तय करेगा।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सभी मामलों में पिछड़ गया है, इसका कारण भ्रष्टाचार है। डिप्टी सीएम, मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसका जवाब देना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट में 70 हजार करोड़ गड़बड़ी की बात कही गई है। पेपरलीक कर युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 20 साल में अपराध 323 फीसदी बढ़ गया है। 3 करोड़ लोग पलायन कर गए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत बिहार के विकास की गारंटी है।

मोदी को भी रिटायर हो जाना चाहिए : बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा पहले 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को रिटायर कर देती थी। आडवाणी, जोशी को मोदीजी ने रिटायर करा दिया। अब वे भी 75 के हो गए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का इंजन खराब होने पर धुआं छोड़ने लगी है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने बिहार को विनाश से बचाने की कवायद शुरू की है। प्रेसवार्ता में डॉ. शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अखिलेश प्रसाद सिंह, अभय दुबे, राजेश राठौड़, स्नेहाशीर्ष वर्धन, ज्ञान रंजन, असित नाथ तिवारी आदि मौजूद रहे।