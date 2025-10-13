Hindustan Hindi News
Bihar Election: महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नहीं करेगी इंतजार, 60 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने को तैयार

Bihar Election: महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नहीं करेगी इंतजार, 60 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने को तैयार

Bihar Election: कांग्रेस अपने कोटे की 60 सीटों पर प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप दे देगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार सोमवार तक सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझने पर कांग्रेस अपनी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाMon, 13 Oct 2025 07:02 AM
Bihar Election: बिहार चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एनडीए में तस्वीर साफ हो चुकी है लेकिन महागठबंधन में अब भी पेंच फंसा हुआ है। इस बीच कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। इसमें कांग्रेस अपने कोटे की 60 सीटों पर प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप दे देगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार सोमवार तक सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझने पर कांग्रेस अपनी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी।

चूंकि पहले चरण के नामांकन में अब पांच दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों को तैयारी के लिए भी समय चाहिए। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, विधानसभा दल नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद दल नेता मदनमोहन झा दिल्ली पहुंच चुके हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस अपनी ओर से तय की गई 60 सीटों पर प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप दे देगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार समझौता नहीं होने की स्थिति में केंद्रीय चुनाव समिति में कुछ और सीटों पर प्रत्याशी का चयन कर लिया जाएगा। बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पार्टी पहले ही 74 सीटों पर पैनल तैयार कर चुकी है।

सीट बंटवारे में पसंद की सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस समानुपातिक सीट घटाने पर अड़ गई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी नहीं सुलझने का यह भी एक बड़ा कारण है। कांग्रेस पहले 55 सीटों के आसपास समझौते के लिए तैयार थी, इसके एवज में पार्टी अपनी पसंद की सीट चाह रही थी।

राजद इसके लिए तैयार नहीं हुआ, उल्टे कांग्रेस की परंपरागत सीट पर दावा ठोक दिया। इसमें कहलगांव, राजापाकर, वैशाली प्रमुख हैं। राजद की मांग पर कांग्रेस ने सीमांचल की कुछ और सीटों की मांग कर दी। इसके बाद मामला सुलझने की बजाए उलझ गया। अब बात दिल्ली दरबार में पहुंच गई है।

पार्टी का कहना है कि महागठबंधन में घटक दलों की संख्या बढ़ने पर कांग्रेस के साथ ही राजद को भी त्याग करना होगा। महागठबंधन वीआईपी और वामदल भी ज्यादा संख्या चाह रहे हैं। ऐसे में राजद को भी त्याग करना होगा। कांग्रेस वीआईपी को भी ज्यादा सीट देने पर सहमत नहीं है।

इस जिच के बीच महागठबंधन समन्वय समिति समन्वयक तेजस्वी यादव के समक्ष कांग्रेस ने नया फार्मूला सुझाया है। इसके अनुसार जितनी फीसदी सीट कांग्रेस छोड़े, उतनी ही सीट राजद को भी छोड़नी होगी। यदि कांग्रेस की ज्यादा संख्या घटती है तो मनपसंद की सीट देनी होगी। बता दें कि राजद ने वर्ष 2020 में 144 सीट और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
