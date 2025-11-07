Hindustan Hindi News
चिराग की सांसद शांभवी चौधरी ने दो बार दिया वोट? VIDEO दिखाकर कांग्रेस ने किया सवाल

संक्षेप: समस्तीपुर से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर की सांसद एवं नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी पर कांग्रेस ने दो बार वोट देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इसका वीडियो भी शेयर किया है।

Fri, 7 Nov 2025 08:56 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी पर बिहार विधानसभा चुनाव में दो बार वोट डालने का आरोप लगा है। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया कि शांभवी चौधरी के दोनों हाथों की उंगलियों में वो स्याही लगी हुई है, जो मतदान के बाद पोलिंग बूथ पर मतदाता की एक उंगली में लगाई जाती है। वीडियो में शांभवी अपने पिता एवं नीतीश सरकार में जेडीयू के वरीय मंत्री अशोक चौधरी के साथ दिख रही हैं।

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल से शुक्रवार को एनडीए सांसद शांभवी चौधरी के दो फोटो शेयर किए और लिखा- दोनों हाथ से वोट चोरी, गजब खेला है। इसके बाद बिहार कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से भी इसका एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें शांभवी चौधरी पहले अपने दायें हाथ की उंगली कैमरे के सामने दिखाती हैं। फिर अचानक बायां हाथ नीचे रखकर बाएं हाथ की उंगली उठाती दिखाती हैं। कांग्रेस का दावा है कि शांभवी के दोनों हाथों की उंगलियों में स्याही लगी हुई है। उनके साथ शांभवी के पिता और मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद हैं।

यह वीडियो अब सोशल मीडिया के साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। इस मामले पर शांभवी से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। उनकी प्रतिक्रिया मिलने के बाद खबर में अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल, विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप के बीच कांग्रेस ने शांभवी के मुद्दे को उठा दिया है।

बता दें कि बिहार में गुरुवार 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हुई थी। शांभवी ने अपने पिता अशोक चौधरी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पटना में वोट डाला था। बिहार चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। इसके बाद दोनों चरणों की मतगणना 14 नवंबर को होगी।

