Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsCongress party revolts over ticketing former MLA Gajanan Shahi several others leave party target Rajesh Ram and Allavaru
कांग्रेस में टिकट पर बगावत; पूर्व MLA गजानन शाही समेत कई ने छोड़ी पार्टी, राजेश राम- अल्लावारू को घेरा

कांग्रेस में टिकट पर बगावत; पूर्व MLA गजानन शाही समेत कई ने छोड़ी पार्टी, राजेश राम- अल्लावारू को घेरा

संक्षेप: Bihar Elections: बिहार चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। नाराज नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर निशाना साधते हुए केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह करने का आरोप लगाया।

Sat, 18 Oct 2025 08:31 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Chunav: बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई। पटना में ऐसे नेताओं ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर निशाना साधा। केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह करने का आरोप लगाया। रिसर्च सेल प्रभारी आनंद माधव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आनंद माधव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पार्टी के पदों से इस्तीफा देने का पत्र भेजा है।

हालांकि, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। पटना में शनिवार को नाराज नेताओं ने टिकट वितरण में धांधली के आरोप लगाए। कांग्रेस रिसर्च सेल के अध्यक्ष व प्रवक्ता आनंद माधव, पूर्व विधायक गजानंद शाही के अलावा छत्रपति यादव, नागेंद्र प्रसाद विकल, रंजन सिंह, बच्चू प्रसाद सिंह, राजकुमार राजन, बंटी चौधरी ने पार्टी छोड़ दी है।

ये भी पढ़ें:अमौर से JDU ने बदला कैंडिडेट; पूर्व सांसद साबिर अली को टिकट, सबा जफर आउट
ये भी पढ़ें:24 करोड़ की प्रॉपर्टी, करोड़ों की कारें, 35 लाख का सोना; खेसारी लाल कितने अमीर?
ये भी पढ़ें:कौन हैं सीमा सिंह, जिनके कारण बिना लड़े एक सीट हार गया NDA
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बागी नेताओं ने कहा कि विवाद सिर्फ टिकट मिलने या न मिलने का नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर विचारधारा और कर्मठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर है। उन्होंने कहा, जब टिकट वितरण का आधार संगठनात्मक सक्रियता के बजाय व्यक्तिगत समीकरण और आर्थिक हैसियत बन जाए, तो पार्टी अपनी वैचारिक पहचान खोने लगती है।

नाराज नेताओं ने आरोप लगाए कि कृष्णा अल्लावरु, राजेश राम और शकील अहमद खान राहुल गांधी के हाथ को कमजोर कर रहे हैं। पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टिकट वितरण में मेहनती और जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर धनबल और सिफारिश वालों को तरजीह दी गई। निजी स्वार्थ के तहत टिकट बांटे। क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान नहीं रखा। दूसरे दलों से हाल में आए नेताओं को टिकट दिया गया।