कांग्रेस में टिकट पर बगावत; पूर्व MLA गजानन शाही समेत कई ने छोड़ी पार्टी, राजेश राम- अल्लावारू को घेरा

संक्षेप: Bihar Elections: बिहार चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। नाराज नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर निशाना साधते हुए केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह करने का आरोप लगाया।

Bihar Chunav: बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई। पटना में ऐसे नेताओं ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर निशाना साधा। केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह करने का आरोप लगाया। रिसर्च सेल प्रभारी आनंद माधव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आनंद माधव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पार्टी के पदों से इस्तीफा देने का पत्र भेजा है।

हालांकि, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। पटना में शनिवार को नाराज नेताओं ने टिकट वितरण में धांधली के आरोप लगाए। कांग्रेस रिसर्च सेल के अध्यक्ष व प्रवक्ता आनंद माधव, पूर्व विधायक गजानंद शाही के अलावा छत्रपति यादव, नागेंद्र प्रसाद विकल, रंजन सिंह, बच्चू प्रसाद सिंह, राजकुमार राजन, बंटी चौधरी ने पार्टी छोड़ दी है।

बागी नेताओं ने कहा कि विवाद सिर्फ टिकट मिलने या न मिलने का नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर विचारधारा और कर्मठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर है। उन्होंने कहा, जब टिकट वितरण का आधार संगठनात्मक सक्रियता के बजाय व्यक्तिगत समीकरण और आर्थिक हैसियत बन जाए, तो पार्टी अपनी वैचारिक पहचान खोने लगती है।