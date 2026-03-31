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आशीष पटना शहरी से तो चंदन को ग्रामीण, कांग्रेस ने बनाए 53 जिलाध्यक्ष; देखें पूरी लिस्ट

Mar 31, 2026 08:26 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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Bihar News: कांग्रेस की ओर से संगठन सृजन अभियान चलाया गया था। इसके लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे। इसके बाद जिलाध्यक्ष के दावेदारों का साक्षात्कार भी हुआ था। इसके बाद पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। केंद्रीय नेतृत्व ने जिलाध्यक्षों के नामों पर मुहर लगाई है।

आशीष पटना शहरी से तो चंदन को ग्रामीण, कांग्रेस ने बनाए 53 जिलाध्यक्ष; देखें पूरी लिस्ट

Bihar News: ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बिहार के 53 जिलाध्यक्षों का मनोनयन कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रदेश कांग्रेस की सभी जिला इकाई का नए सिरे से गठन कर दिया है। पहले बिहार में कांग्रेस के 40 संगठन जिला इकाई थी। अब बिहार में कांग्रेस के 53 संगठन जिला होंगे। पटना ग्रामीण-एक का चंदन कुमार, पटना ग्रामीण-दो का गुरजीत सिंह, पटना शहरी का कुमार आशीष जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी की ओर से संगठन सृजन अभियान चलाया गया था। इसके लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे। इसके बाद जिलाध्यक्ष के दावेदारों का साक्षात्कार भी हुआ था। इसके बाद पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंप दी गई थी।

सभी पर्यवेक्षकों से विमर्श के बाद ही केंद्रीय नेतृत्व ने जिलाध्यक्षों के नामों पर मुहर लगाई है। पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार अररिया का जिलाध्यक्ष मो मासूम रजा, अरवल का मो. कैफ, औरंगाबाद के आनंद शंकर सिंह, बांका के जितेन्द्र सिंह, बेगूसराय के शिव प्रकाश गरीबदास, भागलपुर से प्रवीण सिंह कुशवाहा, भोजपुर के श्रीधर तिवारी, बक्सर के पंकज कुमार उपाध्याय, दरभंगा ग्रामीण मिथिलेश चौधरी, दरभंगा ग्रामीण का डॉ. जमाल हसन और शेरघाटी बोधगया का जिलाध्यक्ष संतोष कुमार को बनाया गया है।

इसी तरह गया का जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार, गोपालगंज का ओम प्रकाश गर्ग, जहानाबाद का संजीव कुमार, जमुई का धर्मेन्द्र कुमार गौतम, कैमूर का राधेश्याम कुशवाहा, कटिहार ग्रामीण सुनील यादव, कटिहार ग्रामीण का संजय सिंह अमला टोला, खगड़िया का चंदन यादव, किशनगंज का शाहाबुल अख्तर, लखीसराय का अमरेश कुमार अनीश, मधेपुरा का संतोष कुमार सौरभ, मधुबनी पूर्वी का नलिनी रंजन झा, मधुबनी पश्चिम का जिलाध्यक्ष मीणा देवी कुशवाहा को बनाया गया है।वहीं मुंगेर का जिलाध्यक्ष राजेश मिश्रा, कांटी का कृपा शंकर शाही, मुजफ्फरपुर का जिलाध्यक्ष अरविन्द कुमार मुकुल को बनाया गया है।

इसके अलावा बिहारशरीफ का ओमैर खान, नालंदा का विवेक सिन्हा, नवादा का प्रभाकर कुमार झा, बेतिया का राकेश कुमार यादव, बगहा का नरेश राम, पटना ग्रामीण-एक का चंदन कुमार, पटना ग्रामीण-दो का गुरजीत सिंह, पटना शहरी का कुमार आशीष, पूर्णिया शहरी का कुमार आदित्य, पूर्णिया ग्रामीण का अफरोज आलम, मोतिहारी का अखिलेश दयाल, गोविन्दगंज का जिलाध्यक्ष शशि भूषण राय को बनाया गया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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