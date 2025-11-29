बिहार में एकला चलो की राह पर कांग्रेस; एक दिसंबर को बड़ी बैठक, दिल्ली में वोट चोरी रैली से आगाज

संक्षेप: चुनाव में करारी हार के बाद बिहार कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। और अब बताया जा रहा है कि बिहार में एकला चले की राह पर कांग्रेस चलेगी। जिसका आगाज 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोरी रैली से शुरू होगी।

बिहार में कांग्रेस एकला चलो की राह पर आगे बढ़ेगी। इसके लिए प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। पार्टी की दिल्ली बैठक में इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। बिहार में उसी रणनीति के साथ कांग्रेस अकेले ही रैलियों, सभाओं और कार्यक्रमों में दिखेगी। दिल्ली रैली में भीड़ जुटाने के लिए सदाकत आश्रम में एक दिसंबर को जिलाध्यक्षों और फ्रंटल संगठन के प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के बाद कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है। दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के साथ प्रत्याशियों और बिहार प्रदेश कांग्रेस के जिम्मेवारों के साथ बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। पिछले तीन दिनों से कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है।

गुरुवार को प्रत्याशियों और वरीय नेताओं के साथ फीडबैक में सबने इस पर अपनी राय दी थी। इसके बाद शुक्रवार को वरीय नेताओं ने इसके नफा-नुकसान पर मंथन किया। शनिवार को एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक हुई। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व को अपने दम पर संगठन खड़ा करने की हरी झंडी दे दी। इनकी मौजूदगी में बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान ने अपनी बात रखी। तीनों नेताओं ने बिहार में अकेले चलने की सलाह दी। इसके लिए तर्क भी गिनाए।

एकला चलो की शुरुआत 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ प्रस्तावित रैली से हो जाएगी। दिल्ली चलो के नारे के साथ पार्टी के वरीय नेता राज्यभर का दौरा करेंगे। हरेक जिले में प्रखंड स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। हार के चलते निराश कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बने माहौल को लाने का प्रयास करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने का संदेश देंगे। अब तक पार्टी राजद के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मजबूती से कार्यक्रम नहीं करती थी।

पार्टी नेताओं का मानना है कि राजद कार्यकर्ताओं के आक्रामक व्यवहार के चलते कांग्रेस के परंपरागत वोटर भी दूरी बनाने लगे हैं। चुनाव के दौरान कई विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा दिखा भी है। राजद के साथ होने का कोई विशेष फायदा पार्टी को नहीं मिला, उल्टे संगठन के स्तर पर पार्टी कमजोर हुई। पिछलग्गू की छवि के चलते वोट बैंक बढ़ नहीं पाया। 2010 में कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़कर भी चार सीट पर जीत दर्ज की थी।