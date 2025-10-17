Hindustan Hindi News
तारिक अनवर के निशाने पर अल्लावरु या राजेश राम? कहा- कांग्रेस के टिकट में भेदभाव हुआ है

तारिक अनवर के निशाने पर अल्लावरु या राजेश राम? कहा- कांग्रेस के टिकट में भेदभाव हुआ है

संक्षेप: बिहार में कांग्रेस कैंडिडेट की सूची को लेकर उन नेताओं में नाराजगी है, जिनको टिकट नहीं मिला या जिनकी सीट महागठबंधन के दूसरे दलों को दी गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर ने टिकट बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाया है।

Fri, 17 Oct 2025 09:51 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के 48 कैंडिडेट की पहली सूची में भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो उम्मीदवार पिछला चुनाव मामूली वोटों के अंतर से हार गए, उनका टिकट काट दिया है, जबकि जो हजारों वोट के मार्जिन से हारे, उनको दोबारा टिकट दे दिया गया है। तारिक अनवर ने टिकट बंटवारे के फॉर्मूला पर सवाल उठाया और कहा कि भेदभाव से कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है।

कांग्रेस की सूची पर तारिक अनवर के सवाल को बिहार के पार्टी प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर निशाना माना जा रहा है। पहले चरण का नामांकन खत्म होने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने गुरुवार की देर रात पहली सूची जारी की थी। महागठबंधन में अब तक यह साफ नहीं है कि किस पार्टी को क्या और कितनी सीट मिली है। महागठबंधन के सूत्र कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बात कांग्रेस ने फंसा रखा है। सीपीआई के एक नेता ने कहा कि अभी तक सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं होने से फजीहत हो रही है। कुछ सीटों पर गठबंधन के दो-दो दलों ने कैंडिडेट उतार दिया है।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) के सदस्य और कटिहार से छठी बार लोकसभा के सांसद तारिक अनवर ने ट्वीट करके भेदभाव का उदाहरण भी दिया है। उन्होंने लिखा- “पूर्व विधायक गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 113 मतों से पराजित हुए थे। इस बार उनकी टिकट काट दी गई है। वहीं, जो उम्मीदवार पिछले चुनाव में 30 हजार से अधिक मतों से हार चुके थे, उन्हें फिर से अवसर दिया गया है।” असल में, बरबीघा सीट पर गजानंद शाही को जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के सुदर्शन कुमार ने 113 वोटों से हराया था।

तारिक अनवर ने बाद में कुछ समाचार चैनलों से बातचीत में अपने ट्वीट पर और खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट देखकर दुख हुआ है, जो मापदंड बनाया गया, वो सही नहीं था। उन्होंने कहा कि जो मात्र 113 वोट से हारे थे, उनकी टिकट काट दी गई और वैसे लोगों को टिकट दी गई है, जो 25 हजार से, 30 हजार से, 32 हजार से हारे। अनवर ने कहा कि टिकट वितरण में भेदभाव हुआ है।

