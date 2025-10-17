तारिक अनवर के निशाने पर अल्लावरु या राजेश राम? कहा- कांग्रेस के टिकट में भेदभाव हुआ है

संक्षेप: बिहार में कांग्रेस कैंडिडेट की सूची को लेकर उन नेताओं में नाराजगी है, जिनको टिकट नहीं मिला या जिनकी सीट महागठबंधन के दूसरे दलों को दी गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर ने टिकट बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाया है।

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के 48 कैंडिडेट की पहली सूची में भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो उम्मीदवार पिछला चुनाव मामूली वोटों के अंतर से हार गए, उनका टिकट काट दिया है, जबकि जो हजारों वोट के मार्जिन से हारे, उनको दोबारा टिकट दे दिया गया है। तारिक अनवर ने टिकट बंटवारे के फॉर्मूला पर सवाल उठाया और कहा कि भेदभाव से कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है।