Hindi NewsBihar Newscongress mp shahsi Tharoor visited Xuanzang Memorial Complex at Nalanda said emarkable museum
शशि थरूर बिहार के इस म्यूजियम के मुरीद, तस्वीरें शेयर कर की तारीफ

शशि थरूर बिहार के इस म्यूजियम के मुरीद, तस्वीरें शेयर कर की तारीफ

संक्षेप:

Dec 24, 2025 07:44 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
कांग्रेस सांसद शशि थरूर बिहार आने के बाद नीतीश सरकार के कामों से काफी खुश नजर आए। शशि थरूर ने बिहार के विकास को भी सराहा। नव नालंदा महाविहार के तत्वाधान में आयोजित नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 2025 के तहत शशि थरूर ह्वेनसांग मेमोरियल कॉम्पलेक्स भी गए। शशि थरूर ने अपने एक्स हैंडल पर इस म्यूजियम की तारीफ भी की है।

शशि थरूर ने लिखा, नालंदा में ह्वेनसांग मेमोरियल कॉम्पलेक्स को देखा। यह उल्लेखनीय संग्रहालय पूरी तरह से सातवीं शताब्दी के उस असाधारण यात्री और विद्वान के जीवन और यात्रा को समर्पित है जिन्हें हम कई भारतीय ह्सुएन त्सांग के नाम से जानते हैं।'

आपको बता दें कि बिहार आने के बाद शशि थरूर ने नीतीश सरकार के कामकाज की तारीफ की थी। सोमवार को पटना में दो घंटे तक बापू टावर घूमने के बाद तिरुवनंतपुरम के एमपी थरूर ने इसे वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बताया था। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे शशि थरूर ने कि बिहार के बारे में उन्होंने पहले सुना था, कि वहां के हाल अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। बिहार में अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। यहां पानी-बिजली भी है।

नालंदा में ज्ञान सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया जाता था : शशि थरूर

सांसद डॉ. शशि थरूर ने नालंदा के ऐतिहासिक महत्व को एक नये नजरिये से पेश किया था। शशि थरूर ने कहा था कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक आवासीय शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि वह अगोरा ऑफ द इंटेलेक्ट (ज्ञान का अखाड़ा) था। यहां ज्ञान कभी भी निष्क्रिय नहीं रहा। यहां ज्ञान केवल ग्रहण नहीं किया जाता था, बल्कि उस पर प्रश्न उठाए जाते थे। वाद-विवाद से उसे परखा जाता था। नालंदा का शाब्दिक अर्थ ही है-न अलम दा, यानी ज्ञान का अविरल दान।

आज का यह साहित्य उत्सव उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। साहित्य मेरे लिए व्यक्तिगत भी है और सार्वजनिक भी। यह सम्मेलन भाषाई विविधता का उत्सव है। यहां मैथिली, अंगिका, बज्जिका से लेकर मेरी अपनी भाषा मलयालम तक को एक बेहतर मंच मिल रहा है। हमें अपनी विरासत को सिर्फ याद नहीं करना है, बल्कि युवाओं को इसमें भागीदार बनाना है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
