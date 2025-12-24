शशि थरूर बिहार के इस म्यूजियम के मुरीद, तस्वीरें शेयर कर की तारीफ

संक्षेप: शशि थरूर ने लिखा, नालंदा में ह्वेनसांग मेमोरियल कॉम्पलेक्स को देखा। यह उल्लेखनीय संग्रहालय पूरी तरह से सातवीं शताब्दी के उस असाधारण यात्री और विद्वान के जीवन और यात्रा को समर्पित है जिन्हें हम कई भारतीय ह्सुएन त्सांग के नाम से जानते हैं।'

कांग्रेस सांसद शशि थरूर बिहार आने के बाद नीतीश सरकार के कामों से काफी खुश नजर आए। शशि थरूर ने बिहार के विकास को भी सराहा। नव नालंदा महाविहार के तत्वाधान में आयोजित नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 2025 के तहत शशि थरूर ह्वेनसांग मेमोरियल कॉम्पलेक्स भी गए। शशि थरूर ने अपने एक्स हैंडल पर इस म्यूजियम की तारीफ भी की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शशि थरूर ने लिखा, नालंदा में ह्वेनसांग मेमोरियल कॉम्पलेक्स को देखा। यह उल्लेखनीय संग्रहालय पूरी तरह से सातवीं शताब्दी के उस असाधारण यात्री और विद्वान के जीवन और यात्रा को समर्पित है जिन्हें हम कई भारतीय ह्सुएन त्सांग के नाम से जानते हैं।'

आपको बता दें कि बिहार आने के बाद शशि थरूर ने नीतीश सरकार के कामकाज की तारीफ की थी। सोमवार को पटना में दो घंटे तक बापू टावर घूमने के बाद तिरुवनंतपुरम के एमपी थरूर ने इसे वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बताया था। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे शशि थरूर ने कि बिहार के बारे में उन्होंने पहले सुना था, कि वहां के हाल अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। बिहार में अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। यहां पानी-बिजली भी है।

नालंदा में ज्ञान सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया जाता था : शशि थरूर सांसद डॉ. शशि थरूर ने नालंदा के ऐतिहासिक महत्व को एक नये नजरिये से पेश किया था। शशि थरूर ने कहा था कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक आवासीय शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि वह अगोरा ऑफ द इंटेलेक्ट (ज्ञान का अखाड़ा) था। यहां ज्ञान कभी भी निष्क्रिय नहीं रहा। यहां ज्ञान केवल ग्रहण नहीं किया जाता था, बल्कि उस पर प्रश्न उठाए जाते थे। वाद-विवाद से उसे परखा जाता था। नालंदा का शाब्दिक अर्थ ही है-न अलम दा, यानी ज्ञान का अविरल दान।