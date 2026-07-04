राहुल गांधी को बिहार के छात्रों से उम्मीद? कोचिंग विवाद वाले मुसल्लाहपुर हाट में करेंगे संवाद; डेट फाइनल
राहुल गांधी पटना में एक बड़े छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में जुट गई है।
Rahul Gandhi Bihar Tour: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रस्तावित पटना दौरा 11 जुलाई की बजाय 15 जुलाई को संभावित है। इस दौरान राहुल गांधी पटना में एक बड़े छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पटना के कोचिंग हब मुसल्लहपुर हाट इलाके में पैदल मार्च भी कर सकते हैं। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
राहुल गांधी के छात्र सम्मेलन में बड़ी संख्या में छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं को शामिल करने की तैयारी चल रही है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारु और अध्यक्ष राजेश राम सहित ने इसको लेकर बड़ी बैठक की तथा नेताओं को टास्क सौंपे। राहुल गांधी के स्वागत से लेकर उनके सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बिहार कांग्रेस टीम पूरी ताकत से जुट गई है।
मंडल और बूथ स्तर तक बनेगी कांग्रेस की कमेटी
संगठन सृजन अभियान के तहत बिहार प्रदेश कांग्रेस मंडल और बूथ स्तर तक कमेटी का निर्माण करेगी। शुक्रवार को सदाकत आश्रम में हुई प्रदेश कांग्रेस की मासिक बैठक में जिलाध्यक्षों को इसके लिए टास्क सौंपा गया। राजेश राम ने कहा कि समीक्षा के दौरान सांगठनिक जिलों के अध्यक्षों की समीक्षात्मक रिपोर्ट का विश्लेषण करते हुए उन्हें टास्क निर्धारित किये गये। जुलाई महीने के अंत तक वर्धा में जिलाध्यक्षों की दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर भी सुझाव मांगे गये। कृष्णा अल्लावारु ने कहा कि संगठन सृजन साथी अभियान संगठन को धारदार बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। बैठक में विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉ मदन मोहन झा, बिहार के प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम, विधायक दल के पूर्व नेता डॉ शकील अहमद खान, राजेश राठौड़, मिन्नत रहमानी भी मौजूद रहे।
विधानसभा चुनाव के बाद पहला बिहार दौरा
विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी का यह पहला बिहार दौरा होने जा रहा है। राहुल गांधी देश में नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा घोटालों के खिलाफ छात्रों की गूंज नाम से राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत वे राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। इस आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी ने पटना के कोचिंग हब मुसल्लाहपुर हाट का चुनाव किया है। इस आयोजन के माध्यम से राहुल गांधी बिहार की युवा आबादी खासकर परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों और शिक्षा से जुड़े संगठनों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता के इस कार्यक्रम को पेपर लीक और भर्ती में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें