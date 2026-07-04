राहुल गांधी को बिहार के छात्रों से उम्मीद? कोचिंग विवाद वाले मुसल्लाहपुर हाट में करेंगे संवाद; डेट फाइनल

राहुल गांधी पटना में एक बड़े छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में जुट गई है।

Rahul Gandhi Bihar Tour: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रस्तावित पटना दौरा 11 जुलाई की बजाय 15 जुलाई को संभावित है। इस दौरान राहुल गांधी पटना में एक बड़े छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पटना के कोचिंग हब मुसल्लहपुर हाट इलाके में पैदल मार्च भी कर सकते हैं। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

राहुल गांधी के छात्र सम्मेलन में बड़ी संख्या में छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं को शामिल करने की तैयारी चल रही है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारु और अध्यक्ष राजेश राम सहित ने इसको लेकर बड़ी बैठक की तथा नेताओं को टास्क सौंपे। राहुल गांधी के स्वागत से लेकर उनके सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बिहार कांग्रेस टीम पूरी ताकत से जुट गई है।

मंडल और बूथ स्तर तक बनेगी कांग्रेस की कमेटी संगठन सृजन अभियान के तहत बिहार प्रदेश कांग्रेस मंडल और बूथ स्तर तक कमेटी का निर्माण करेगी। शुक्रवार को सदाकत आश्रम में हुई प्रदेश कांग्रेस की मासिक बैठक में जिलाध्यक्षों को इसके लिए टास्क सौंपा गया। राजेश राम ने कहा कि समीक्षा के दौरान सांगठनिक जिलों के अध्यक्षों की समीक्षात्मक रिपोर्ट का विश्लेषण करते हुए उन्हें टास्क निर्धारित किये गये। जुलाई महीने के अंत तक वर्धा में जिलाध्यक्षों की दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर भी सुझाव मांगे गये। कृष्णा अल्लावारु ने कहा कि संगठन सृजन साथी अभियान संगठन को धारदार बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। बैठक में विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉ मदन मोहन झा, बिहार के प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम, विधायक दल के पूर्व नेता डॉ शकील अहमद खान, राजेश राठौड़, मिन्नत रहमानी भी मौजूद रहे।