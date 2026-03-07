Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नए सीमांचल राज्य के समर्थन में आए कांग्रेस सांसद, बोले- अलग होगा, तभी विकास होगा

Mar 07, 2026 07:46 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, किशनगंज
share Share
Follow Us on

किशनगंज से कांग्रेस सांसद जावेद आजाद ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीमांचल क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। यह अलग राज्य बनेगा तो विकास बेहतर तरीके से हो सकेगा।

नए सीमांचल राज्य के समर्थन में आए कांग्रेस सांसद, बोले- अलग होगा, तभी विकास होगा

बिहार के सीमांचल क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को अलग कर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चाओं के बीच किशनगंज से कांग्रेस सांसद जावेद आजाद का बड़ा बयान आया है। सांसद ने अलग सीमांचल राज्य के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र सहित आसपास के जिलों को मिलाकर नया राज्य बनाया जाता है तो वे इसका स्वागत करेंगे। शनिवार को किशनगंज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के अंतिम छोर पर बसे इस क्षेत्र की लंबे समय से उपेक्षा होती रही है और विकास की गति काफी धीमी रही है।

किशनगंज सांसद ने कहा कि सीमांचल बिहार का बेहद पिछड़ा इलाका है। पटना से किशनगंज की दूरी लगभग 400 से 450 किलोमीटर है, जिस कारण सरकार की नजर यहां तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती। उन्होंने कहा कि इस कारण यहां बुनियादी सुविधाओं और विकास योजनाओं का लाभ भी अपेक्षित रूप से नहीं मिल पाता है।

उन्होंने बताया कि वे पहले भी सीमांचल सहित आसपास के जिले को अलग राज्य बनाने की मांग उठा चुके हैं। उनका कहना है कि बिहार का आकार काफी बड़ा है और दूरदराज के इलाकों के विकास के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत है। यदि बिहार से आठ जिलों को अलग कर नया राज्य बनाया जाता है तो इससे क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा और विकास की रफ्तार तेज होगी।

ये भी पढ़ें:घुसपैठ पर अमित शाह का ऐक्शन प्लान होली के बाद, सीमांचल में अतिक्रमण पर प्रहार

सांसद मो. जावेद ने उदाहरण देते हुए कहा कि जब तक झारखंड बिहार का हिस्सा था तब तक वहां के विकास की स्थिति बेहतर नहीं थी, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद वहां काफी प्रगति हुई है। इसी तरह यदि सीमांचल सहित इसके आसपास के जिले को मिला कर अलग राज्य का दर्जा मिलता है तो यहां के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि उनकी लंबे समय से यह मांग रही है कि क्षेत्र के समुचित विकास के लिए अलग राज्य बनाया जाए। यदि केंद्र सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती है तो वे और उनकी पार्टी इसका स्वागत करेगी।

ये भी पढ़ें:बिहार-बंगाल को काटकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अटकलें, सरकार ने दिया जवाब

वहीं, सांसद ने पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर कई मंत्रियों तक के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।

इसके अलावा एएमयू किशनगंज केंद्र को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई। सांसद ने कहा कि सभी स्तरों पर प्रयास करने के बावजूद साजिश के तहत इस परियोजना को पर्याप्त फंड नहीं दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के छात्रों को नुकसान हो रहा है।

ये भी पढ़ें:सीमांचल से घुसपैठियों को निकालने की योजना जल्द शुरू होगी, अमित शाह का ऐलान
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Seemanchal Kishanganj News Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।