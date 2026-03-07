नए सीमांचल राज्य के समर्थन में आए कांग्रेस सांसद, बोले- अलग होगा, तभी विकास होगा

किशनगंज से कांग्रेस सांसद जावेद आजाद ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीमांचल क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। यह अलग राज्य बनेगा तो विकास बेहतर तरीके से हो सकेगा।

बिहार के सीमांचल क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को अलग कर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चाओं के बीच किशनगंज से कांग्रेस सांसद जावेद आजाद का बड़ा बयान आया है। सांसद ने अलग सीमांचल राज्य के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र सहित आसपास के जिलों को मिलाकर नया राज्य बनाया जाता है तो वे इसका स्वागत करेंगे। शनिवार को किशनगंज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के अंतिम छोर पर बसे इस क्षेत्र की लंबे समय से उपेक्षा होती रही है और विकास की गति काफी धीमी रही है।

किशनगंज सांसद ने कहा कि सीमांचल बिहार का बेहद पिछड़ा इलाका है। पटना से किशनगंज की दूरी लगभग 400 से 450 किलोमीटर है, जिस कारण सरकार की नजर यहां तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती। उन्होंने कहा कि इस कारण यहां बुनियादी सुविधाओं और विकास योजनाओं का लाभ भी अपेक्षित रूप से नहीं मिल पाता है।

उन्होंने बताया कि वे पहले भी सीमांचल सहित आसपास के जिले को अलग राज्य बनाने की मांग उठा चुके हैं। उनका कहना है कि बिहार का आकार काफी बड़ा है और दूरदराज के इलाकों के विकास के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत है। यदि बिहार से आठ जिलों को अलग कर नया राज्य बनाया जाता है तो इससे क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा और विकास की रफ्तार तेज होगी।

सांसद मो. जावेद ने उदाहरण देते हुए कहा कि जब तक झारखंड बिहार का हिस्सा था तब तक वहां के विकास की स्थिति बेहतर नहीं थी, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद वहां काफी प्रगति हुई है। इसी तरह यदि सीमांचल सहित इसके आसपास के जिले को मिला कर अलग राज्य का दर्जा मिलता है तो यहां के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि उनकी लंबे समय से यह मांग रही है कि क्षेत्र के समुचित विकास के लिए अलग राज्य बनाया जाए। यदि केंद्र सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती है तो वे और उनकी पार्टी इसका स्वागत करेगी।

वहीं, सांसद ने पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर कई मंत्रियों तक के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।