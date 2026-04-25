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सीएम सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे कांग्रेस MLC समीर सिंह, दो महीने बाद खत्म हो रहा कार्यकाल

Apr 25, 2026 05:25 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बिहार विधान परिषद में कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह ने शनिवार को मुलाकात की। इससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। समीर सिंह का कार्यकाल दो महीने बाद पूरा होने वाला है।

सीएम सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे कांग्रेस MLC समीर सिंह, दो महीने बाद खत्म हो रहा कार्यकाल

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से विपक्षी दल कांग्रेस के एक विधान पार्षद ने मुलाकात की है। इससे राजनीतिक पारा गर्मा गया है। कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह गुरुवार को सीएम सम्राट से मुलाकात करने उनके कार्यालय में पहुंचे। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। इस पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। समीर सिंह का एमएलसी कार्यकाल दो महीने बाद खत्म होने वाला है।

हालांकि, कांग्रेस एमएलसी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। समीर कुमार सिंह का कहना है कि सीएम सम्राट चौधरी उनके क्षेत्रीय विधायक हैं। उनसे मुलाकात के दौरान सीएम के विधानसभा क्षेत्र (तारापुर) की समस्याओं और अन्य कार्यों को लेकर चर्चा की गई।

समीर सिंह मुंगेर जिले के गंगटा के रहने वाले हैं। यह क्षेत्र तारापुर विधानसभा में आता है, यहां से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। समीर सिंह को कांग्रेस ने जून 2020 में एमएलसी बनाया था। वह विधानसभा कोटे से एमएलसी बने थे। 28 जून 2026 को उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। वह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

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होने वाले हैं एमएलसी चुनाव

आगामी दिनों में बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। जून में जिन सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उन पर चुनाव कराए जाएंगे। इसमें समीर सिंह की सीट भी शामिल है। इस चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।

विधानसभा कोटे वाली एमएलसी सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन का दबदबा रहेगा। क्योंकि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए के पास अभी 202 विधायक हैं। ऐसे में 8 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन की आसानी से जीत होने की संभावना है, एक सीट विपक्ष को मिल सकती है।

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राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों ने वोटिंग से बनाई थी दूरी

पिछले महीने 16 मार्च को बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी, तब कांग्रेस के तीन विधायक मतदान करने नहीं पहुंचे थे। इस कारण महागठबंधन के प्रत्याशी एडी सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस विधायकों की वोटिंग से दूरी बनाए जाने के बाद महागठबंधन में फूट की चर्चा भी होने लगी थी।

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नई सरकार का कैबिनेट विस्तार जल्द

दूसरी ओर, सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार में कैबिनेट विस्तार जल्द होने वाला है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद सम्राट सीएम बने थे। 15 अप्रैल को सीएम के साथ डिप्टी सीएम बनाए गए विजय चौधरी एवं बिजेंद्र चौधरी ने ही शपथ ली थी।

24 अप्रैल को सम्राट सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। अब जल्द ही कैबिनेट विस्तार कर नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इसे लेकर पटना के सियासी गलियारे में हलचल तेज है। सीएम सम्राट चौधरी ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक भी की थी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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