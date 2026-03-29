Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अशोक चौधरी के आवास पहुंचे कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से थे गायब

Mar 29, 2026 02:54 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

सुरेंद्र कुशवाहा ने राज्य सभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह के लिए वोटिंग नहीं की। 16 मार्च को हुए चुनाव में सुरेंद्र कुशवाहा वोट डालने पहुंचे ही नहीं थे। बिहार कांग्रेस अनुशासन समिति ने कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।

अशोक चौधरी के आवास पहुंचे कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से थे गायब

Bihar Politics: बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर पटना से है। कांग्रेस के विधायक(बागी) सुरेंद्र कुशवाहा रविवार को अचानक जदयू नेता और नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर पहुंच गए। सुरेंद्र कुशवाहा ने राज्य सभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह के लिए वोटिंग नहीं की। 16 मार्च को हुए चुनाव में सुरेंद्र कुशवाहा वोट डालने पहुंचे ही नहीं थे। बिहार कांग्रेस अनुशासन समिति ने कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। कांग्रेस के बागी विधायक का जदयू के नेता से मिलने पर सियासी पारा हाई हो गई है क्योंकि पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा समेत जदयू के कई नेताओं ने दावा किया था कि महागठबंधन के कई विधायक एनडीए नेताओं के संपर्क में हैं।

सुरेंद्र कुशवाहा जब अशोक चौधरी के गेट पर पहुंचे तो वहां मीडिया कर्मी भी पहुंच गए। बात करने की काफी कोशिश की पर वे राजी नहीं हुए। कुशवाहा थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। अपनी पार्टी से नोटिस मिलने के बाद विधायक का विरोधि जदयू के नेता से मिलना सामान्य बात नहीं है। राजनैतिक गलियारे में खलबली मच गई है। उन्होंने अभी तक पार्टी की नोटिस का जवाब भी नहीं दिया है। सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकिनगर के विधायक हैं।

ये भी पढ़ें:रास चुनाव : MGB के विधायकों के वोट ना देने से कैसे बदला खेल, NDA को मिली जीत

16 मार्च को कुशवाहा के साथ साथ कांग्रेस के दो अन्य विधायकों मनोज विश्वास और मनोहर प्रसाद ने भी वोड नहीं डाला। सबने अपना अपना मोबाइल भी स्वीच ऑफ कर लिया था। अगले दिन सबने बहाना बना दिया था। सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि राजद ने उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का सम्मान नहीं किया इस वजह से राजद के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। गठबंधन धर्म निभाते हुए विपक्षी को भी वोट नहीं दिया था। मनोज विश्वास और मनोहर प्रसाद ने भी ऐसा ही बहाना बना दिया था। इनके साथ राजद के एक विधायक फैसल रहमान ने भी वोट नहीं डाला था। उन्होंने मां की बीमार में व्यस्त होनेे का बहाना बना कर सफाई दी थी। इन चारों के वोटिंग से गायब रहने का फायदा एनडीए को मिला। एनडीए के पांचवें उम्मीदवार जीवेश राम भी जीत गए और महागठबंधन के कैंडिडेट अमरेंद्रधारी सिंह दूसरी बार राज्यसभा जाने से वंचित रह गए।

ये भी पढ़ें:धनपशु, कुत्ता-बिल्ली, गाय-गोरू, 5 करोड़; RS चुनाव पर पप्पू यादव यह क्या बोल गए

इस मुलाकात को लेकर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा को कॉल किया गया तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। अशोक चौधरी से क्यों मिले, क्या बात हुई, पहले से संपर्क में तो नहीं थे, इन सवालों का जवाब आना अभी बाकी है। पॉलिटिकल पंडित इसे एक बड़े खेला का संकेत के रूप में देख रहे हैं।

ये भी पढ़ें:राज्यसभा चुनाव में लॉटरी का गजब संयोग, ‘लव-कुश’ के बैलट से निकला BJP का दलित MP
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Politics Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Board 10th Result 2026 Live, बिहार न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।