बुखार झाड़ देंगे, कांग्रेस MLA प्रतिमा दास ने दारोगा को धमकाया; BJP बोली- राजद के सोहबत का असर

प्रतिमा दास ने यहां तक कहा कि 24 घंटे में दिमाग ठिकाने पर ला देंगे। चुप। तुमको कांग्रेस का लोगो नहीं दिखा।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 7 Aug 2025 05:33 PM
बिहार पुलिस के दो दारोगा को धमकी देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। धमकी देने वाली कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी(प्रतिमा दास) हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इसे कांग्रेस पर राजद की सोहबत का असर बताया है तो प्रतिमा दास ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत की है।

बताया जा रहा है कि राजापाकड़ की विधायक प्रतिमा कुमारी अपने क्षेत्र से पटना आ रही थीं। अगमकुआं के पास गश्त में तैनात दो दारोगा ने जांच के लिए उनकी गाड़ी को रोक दिया। वायरल वीडियो के मुताबिक कांग्रेस विधायक पुलिस वालों पर गर्म हो गईं। उन्होंने कहा कि बुखार झाड़ देंगे बढ़िया से, सारा दिमाग तुम्हारा ठीक कर देंगे, समझ गया। क्यों बोला झंडा फंडा। कांग्रेस विधायक को रोक रहे हो। जब मेरी गाड़ी आती है तो रोकते हो। सब गाड़ियां जा रही हैं और मुझे रोक दिया। दारोगा कहता रहा कि सबको रोकते हैं लेकिन विधायक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थीं।

प्रतिमा दास ने यहां तक कहा कि 24 घंटे में दिमाग ठिकाने पर ला देंगे। चुप। तुमको कांग्रेस का लोगो नहीं दिखा। इस मामले में राजनीति तेज हो गई है।बीजेपी ने कहा है कि यह गंभीर मामला है। इसपर संज्ञान लेकर कानून को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस विधायक की धमकी पर राजनीति तेज हो गई है।

बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस राजद सोहबत में कांग्रेस का संस्कार बिगड़ गया है। शासन और सत्ता से दूरी के कारण कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं। सरकार इस मामले का संज्ञान लेगी और कानून अपना काम करेगा। पुलिस ऑफिसर को बेवजह धमकाने का मामला अत्यंत निंदनीय है। सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। सरेआम दारोगा को धमकाना ठक नहीं है।

इधर प्रतिमा दास ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। कहा है कि अगमकुआं से जब भी गुजरती हूं, पुलिस वाले बेवजह रोक कर टॉर्चर करते हैं।