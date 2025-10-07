बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस का मंथन, दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक में लगेगी मुहार

इस बैठक में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। कांग्रेस पार्टी बारिकी से चर्चा के बाद हर सीट पर उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट आज तैयार हो जाएगी और कांग्रेस नेता इस लिस्ट को लेकर आज ही दिल्ली रवाना हो जाएंगे।

बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद से सभी राजनीतिक दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। अगले महीने बिहार में चुनाव होंगे और सभी राजनीतिक दल मतदान से पहले अपनी तैयारियों को पूरी तरह से परख लेना चाहते हैं। इसी कड़ी में पटना में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई है। राजधानी के एक होटल के बंद कमरे में हुई बैठक में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी मौजूद हैं।

बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी।

बिहार चुनाव को लेकर बुधवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पार्टी यह बैठक उस वक्त करने जा रही है जब उसके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम दौर में है। कांग्रेस इस बार के बिहार चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है।