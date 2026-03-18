कांग्रेस में राजेश राम और कृष्णा अल्लावरु का विरोध तेज, नाराज गुट ने मांगा इस्तीफा; दिल्ली कूच की तैयारी
नेताओं ने टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर तीखे हमले किए। एआईसीसी सदस्य रहे आनंद माधव ने कहा कि विधानसभा से लेकर राज्यसभा चुनाव तक जिस तरह पार्टी और महागठबंधन की दुर्गति हुई है, उससे कार्यकर्ता शर्मशार हैं।
बिहार कांग्रेस के विक्षुब्ध गुट ने मंगलवार को पटना में हुंकार भरी। बोरिंग कैनाल रोड स्थित बैक्वेट हॉल में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश नेतृत्व को हटाने और कांग्रेस बचाने का संकल्प लिया। केंद्रीय नेतृत्व और राहुल गांधी में आस्था जताई। निर्णय लिया कि प्रदेश नेतृत्व में बदलाव के लिए कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगे। सम्मेलन में राज्य के सभी जिलों के प्रतिनिधि पहुंचे। इनमें एआईसीसी और पीसीसी डेलीगेट के अलावा पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान पदाधिकारी भी शामिल रहे।
वक्ताओं ने टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर तीखे हमले किए। एआईसीसी सदस्य रहे आनंद माधव ने कहा कि विधानसभा से लेकर राज्यसभा चुनाव तक जिस तरह पार्टी और महागठबंधन की दुर्गति हुई है, उससे कार्यकर्ता शर्मशार हैं।
इसलिए प्रदेश नेतृत्व नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना, बिहार कांग्रेस को बिचौलियों और दलालों से मुक्त कराना तथा समर्पित कांग्रेसियों का खोया सम्मान वापस दिलाना है। पूर्व विधायक छत्रपति यादव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक आंदोलन किया जाएगा। टिकट बंटवारे में धांधली का ही परिणाम रहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन दो अंकों तक भी नहीं पहुंच सका। सभा की अध्यक्षता कर रहे नागेंद्र पासवान ‘विकल’ ने कहा कि समर्पित कांग्रेसियों को हाशिए पर धकेला जा रहा है।
पूर्व युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राजन ने कहा कि राहुल गांधी तक सच्चाई नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बिचौलियों ने संगठन को घेर रखा है। महासम्मेलन में शम्मी कपूर, वसी अख्तर, विधुभूषण पांडेय, शौकत अली, रवि गोल्डन, कुमार संजीत, नरेश राम, किन्नर लाली, मुन्ना सिंह, ध्रुव नारायण सिंह, रणधीर यादव, गुंजन मिश्रा, सुनंदा सिंह, पुरोहित कुमार, आलोक, प्रद्युम्न शर्मा, राहुल मिश्रा, सनी कुमार आदि ने अपनी बात रखी।