10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी पार्टी, कांग्रेस नेताओं ने ही कर दिया ऐलान; टिकट बंटवारे पर घमासान

संक्षेप: बिहार में आरजेडी के साथ ही कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर काफी असंतोष दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद माधव ने यहां तक कहा कि कांग्रेस 10 सीटें भी नहीं ला पाएगी।

बिहार में महागठबंधन में तनातनी के बीच अब कांग्रेस के भीतर भी टिकट बंटवारे को लेकर तनाव खुलकर बाहर आ गया है। पार्टी के कई नेता खुले मंच से प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि टिकट बंटवारे में धांधली की गई है और पैसे के बदले टिकट दिए गए हैं। कांग्रेस में रिसर्च सेल के अध्यक्ष और प्रवक्ता रहे आनंद माधवन ने यहां तक कहा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाएगी।

टिकट से वंचित रहने वाले नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस में जो कुछ भी हुआ है उसका परिणाम भी पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने रिसर्च सेल से अपना इस्तीफा भी दे दिया। उनके साथ मंच पर गजानंद शाही, छत्रपति यादव, नागेंद्र प्रसाद, रंजन सिंह, बच्चू प्रसाद, राजकुमार राजन, बंटी चौधरी और कई अन्य नेता भी थे।

बता दें कि छत्रपति यादव को इस बार खगड़िया से टिकट नहीं दिया गया है जबकि वह इस सीट से विधायक थे। उनकी जगह एआईसीसी सचिव चंदन यादव चुनाव ल़ेंगे। 2020 में चंदन बेलदौर सीट से जेडीयू प्रत्याशी के आगे हार गए थे। वहीं माधव ने कहा कि अगर किसी विधायक का टिकट काटा भी जाता है तो उसे कहीं और से चुनाव में उतारना चाहिए। इस तरह से अचानक नजरअंदाज कर देना अच्छा संकेत नहीं है।

नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजेश राम, कृष्ण अल्लावारु और शकील अहमद खान मिलकर दलाली कर रहे हैं और राहुल गांधी के साथ पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बता दें कि महागठबंधन के घटक दल हफ़्तों से बातचीत में मशगूल हैं लेकिन 17 अक्टूबर को पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सीटों के बंटवारे का फ़ॉर्मूला अंतिम रूप से सामने नही आ पाया है। महागठबंधन के घटक राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, वामपंथी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी (भाकपा-माले) और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) सभी ने स्वतंत्र रूप से नामांकन दाखिल किए हैं ।

महागठबंधन के घटक दलों में तालमेल के अभाव में "फ्रेंडली फाइट" के हालात उत्पन्न हो गए हैं, क्योंकि महा गठबंधन के उम्मीदवारों ने अपने तीर का तरकश एक दूसरे की तरफ तान दिया है। महागठबंधन के एक से ज्यादा उम्मीदवारों का एक ही सीट पर लड़ना, वोट बंटवारे का कारण बनेगा, जिससे

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राजग को करीबी मुकाबलों में निर्णायक बढ़त मिल सकती है। छह नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए 121 सीटों पर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है, ऐसे में महागठबंधन के नेताओं को पूरा विश्वास है कि एक ही सीट पर दो घटक दलों के उम्मीदवारों के नामांकनों का मामला सुलझ जाएगा। राजद, कांग्रेस और वीआईपी के नेताओं ने कहा कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के अतिरिक्त उम्मीदवार तालमेल के बाद अपने नामांकन वापस ले लेंगे।

मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर आम सहमति न बनने से महागठबंधन की स्थिति और जटिल हो गई है। राजद ने कथित तौर पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी खुद को उपमुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की मांग कर रहे थे और एक समय लग रहा थे कि वह इस गठबंधन से बाहर निकल जाएंगे लेकिन अंततः गठबंधन नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामले को सुलझा लिया गया।

इस बीच, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के फैसले ने महागठबंधन को एक और झटका दिया है। झामुमो प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजद नेतृत्व द्वारा सीट आवंटन में बार-बार की गई उपेक्षा का हवाला देते हुए घोषणा की कि उनकी पार्टी चकाई, कटोरिया और जमुई सहित छह निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी।

झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड में राजद को सीटों के बंटवारे में उदारतापूर्ण व्यवस्था मिली, लेकिन बिहार में वह ऐसा करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कुछ भी सहन कर सकती हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकती।