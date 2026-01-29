Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsCongress leader suicide sold his land to repay loan but did not receive full amount
कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने की आत्महत्या, कर्ज लौटाने के लिए दलित नेता ने जमीन तक बेच दी

संक्षेप:

कैमूर में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष एवं दलित नेता उमाशंकर पासवान ने गुरुवार तड़के अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उन्होंने कर्ज से परेशान होकर जान देने की बात लिखी। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी थी। 

Jan 29, 2026 03:19 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, भभुआ
बिहार के कैमूर जिले में कर्ज में डूबे कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम उमाशंकर पासवान था। उनकी उम्र लगभग 66 साल थी। वह भभुआ थाना क्षेत्र के सोनडिहरा गांव के रहने वाले थे। उमाशंकर दलित वर्ग के नेता थे और कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। बताया जा रहा है कि उन पर कुछ समय से कर्ज था। उसे चुकाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी थी। मगर खरीददार ने उसका भी पूरा पैसा नहीं दिया था। उन्होंने सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया है। पुलिस जांच कर रही है।

उमाशंकर पासवान ने गुरुवार तड़के अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें आत्महत्या की वजह बताई गई है। मृतक के साला कोहारी निवासी रामबहादुर पासवान ने बताया कि घर की महिलाएं सुबह लगभग 4 बजे शौच करने बाहर चली गईं। तब उमाशंकर ने दूसरे कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। बहुत देर तक दरवाजा बंद दिखा तो महिलाओं ने उसे खोलने की कोशिश की। मगर, अंदर से कोई गतिविधि महसूस नहीं हुई। उमाशंकर भी घर में नहीं दिख रहे थे।

उन्होंने बताया कि इसकी सूचना पुलिस को दी गई। दरवाजा तोड़कर देखा गया, तो उमाशंकर पासवान पंखे से लटके नजर आए। यह देख परिजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना की सूचना पर नाते-रिश्तेदार भी पहुंचे। पूर्व विधायक शिवाधार पासवान के बड़े भाई रामाधार पासवान की बेटी कुंता से उमा की शादी हुई थी। उनकी सभी 4 बेटियों रेणु देवी, रिंकू देवी, रेखा देवी और वंदना देवी की शादी हो चुकी है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष को बताई थी परेशानी

प्रभारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि उमाशंकर कर्ज में थे, जिससे वह तीन-चार दिनों से तनाव में रह रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राधेश्याम कुशवाहा ने बताया कि उमाशंकर पासवान उनकी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और सक्रिय नेता था। वह बताते थे कि वे कर्ज में चल रहे हैं।

मरने से पहले लिख गए कर्ज की दास्तां

उमाशंकर पासवान ने मरने से पहले सुसाइड नोट में लिखा कि उन्होंने तीन बार में 15 डिसमिल जमीन मिरियां गांव के एक व्यक्ति के हाथों बेची थी। पहली रजिस्ट्री अप्रैल 2025 में हुई थी। दूसरी बार 16 मई को पांच डिसमिल जमीन बेची। पहली बार जमीन की रजिस्ट्री के 25 हजार रुपये मिले थे। इसके पहले 6 अगस्त 2018 से 10 अगस्त 2019 के बीच क्रेता से उन्होंने 27 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। 6 फरवरी 2021 से 18 अगस्त तक 32,500 रुपया जमा करके उन्होंने कहा था कि समझकर कुछ पैसा काट लो।

बैंक से भी लिया था लोन

उमाशंकर ने नोट में यह भी लिखा कि कर्ज जमा करने के लिए उनसे पैसों की मांग की गई। कर्ज देने के लिए 5 डिसमिल जमीन 2.25 लाख रुपये में उक्त व्यक्ति को बेच दी गई। लेकिन, उन्हें 1.05 लाख रुपये ही दिए गए। दो माह बाद हिसाब कर उन्होंने पैसा मांगा, तो कहा गया कि अभी जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हो सका है। कांग्रेस नेता ने अपने सुसाइड नोट में बैंक से लोन लेने का भी जिक्र किया है।

