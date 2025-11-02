Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsCongress leader found dead on election campaign trail in Rohtas murder suspected
रोहतास में चुनाव प्रचार पर निकले कांग्रेस नेता की मिली खून से लथपथ लाश, हत्या की आशंका

रोहतास में चुनाव प्रचार पर निकले कांग्रेस नेता की मिली खून से लथपथ लाश, हत्या की आशंका

संक्षेप: रोहतास जिले के नौहट्टा में शनिवार शाम को चुनाव प्रचार के लिए निकले एक कांग्रेस नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कांग्रेस नेता की लाश रविवार सुबह सड़क किनारे खून से लथपथ मिली।

Sun, 2 Nov 2025 09:07 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, नौहट्टा (रोहतास)
share Share
Follow Us on

बिहार के रोहतास जिले में चुनाव प्रचार पर निकले कांग्रेस नेता वीर कमलेश सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नौहट्टा के करमडीहा गांव के पास उनका शव रविवार सुबह खून से लथपथ शव बरामद किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कांग्रेस नेता का सिर सड़क किनारे पानी में था, भौंहे के पास से खून जमा था और दांत टूटा हुआ था। उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया जाता है कि शनिवार देर शाम टीपा निवासी 63 वर्षीय कांग्रेस नेता कमलेश सिंह पार्टी के पर्चे के साथ बैजलपुर की ओर गए थे। घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित पुलिया के पास करीब शाम 7 बजे बैठे हुए देखे गए थे। पर रात में वे घर नहीं लौटे। सुबह उनकी लाश करमडीहा गांव के उतर में देखी गई।

ये भी पढ़ें:मोकामा में चुनाव से पहले फंसे अनंत सिंह, दुलारचंद यादव की हत्या में नामजद आरोपी
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

एसडीपीओ को परिजन और ग्रामीणों ने बताया कि कमलेश सिंह से किसी की दुश्मनी नहीं थी। हालांकि, वह नशा का सेवन करते थे और कभी-कभी रात में घर नहीं लौटते थे। चुनाव के कारण रात में भी प्रचार करते थे और वहीं रुक जाते थे। इस कारण घर वालों ने उनकी खोजबीन नहीं की। करमडीहा गांव के उतर में सुबह में उनकी लाश मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया। एसडीपीओ टू वंदना मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में कुछ भी कहना संभव है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Congress Bihar Congress Rohtas अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।