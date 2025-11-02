रोहतास में चुनाव प्रचार पर निकले कांग्रेस नेता की मिली खून से लथपथ लाश, हत्या की आशंका
संक्षेप: रोहतास जिले के नौहट्टा में शनिवार शाम को चुनाव प्रचार के लिए निकले एक कांग्रेस नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कांग्रेस नेता की लाश रविवार सुबह सड़क किनारे खून से लथपथ मिली।
बिहार के रोहतास जिले में चुनाव प्रचार पर निकले कांग्रेस नेता वीर कमलेश सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नौहट्टा के करमडीहा गांव के पास उनका शव रविवार सुबह खून से लथपथ शव बरामद किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कांग्रेस नेता का सिर सड़क किनारे पानी में था, भौंहे के पास से खून जमा था और दांत टूटा हुआ था। उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही थी।
बताया जाता है कि शनिवार देर शाम टीपा निवासी 63 वर्षीय कांग्रेस नेता कमलेश सिंह पार्टी के पर्चे के साथ बैजलपुर की ओर गए थे। घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित पुलिया के पास करीब शाम 7 बजे बैठे हुए देखे गए थे। पर रात में वे घर नहीं लौटे। सुबह उनकी लाश करमडीहा गांव के उतर में देखी गई।
एसडीपीओ को परिजन और ग्रामीणों ने बताया कि कमलेश सिंह से किसी की दुश्मनी नहीं थी। हालांकि, वह नशा का सेवन करते थे और कभी-कभी रात में घर नहीं लौटते थे। चुनाव के कारण रात में भी प्रचार करते थे और वहीं रुक जाते थे। इस कारण घर वालों ने उनकी खोजबीन नहीं की। करमडीहा गांव के उतर में सुबह में उनकी लाश मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया। एसडीपीओ टू वंदना मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में कुछ भी कहना संभव है।