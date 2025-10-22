Hindustan Hindi News
5-10 सीटों पर विवाद कोई बड़ी बात नहीं, महागठबंधन में डैमेज कंट्रोल के लिए बिहार आए अशोक गहलोत क्या बोले

5-10 सीटों पर विवाद कोई बड़ी बात नहीं, महागठबंधन में डैमेज कंट्रोल के लिए बिहार आए अशोक गहलोत क्या बोले

संक्षेप: कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत सीट बंटवारे को लेकर महागठबंंधन में डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही यहां आए हैं। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद कोई बड़ी बात नहीं है।

Wed, 22 Oct 2025 12:44 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में मतदान के दिन अब बेहद करीब आ चुके हैं लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब तक कुछ साफ नहीं है। इस बीच महागठबंधन में सीटों की उलझी पेच को सुलझाने के लिए राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत पटना में हैं। पटना में अशोक गहलोत राजद नेता तेजस्वी यादव के घर पहुंचे। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत सीट बंटवारे को लेकर महागठबंंधन में डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही यहां आए हैं। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि इतने बड़े महागठबंधन में 5-6 सीटों पर विवाद कोई बड़ी बात नहीं है।

अशोक गहलोत ने कहा कि तमाम काम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। एक दो दिन में जो भी भ्रम है वो स्पष्ट हो जाएगा। 243 सीटें हैं उनमें 5-6 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं। लोकल परिस्थितियां होती हैं, फ्रेंडली फाइट मानी जाती है। इसे बहुत बड़े रूप में नहीं देखना चाहिए।

गहलोत ने कहा कि इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद बड़ी बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर ऐसा गठबंधन होगा तो कुछ सीटों पर ऐसी बातें होती हैं। मीडिया में कुछ ज्यादा ही आ गया और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। जबकि ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत आराम से चल रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर जो भी कनफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा।

बहरहाल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस, राजद और वामदलों के बीच जारी आंतरिक मतभेद के कारण ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस’ (‘इंडिया’) गठबंधन के घटक दल बिहार में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति में आ गए हैं।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस नेताओं के अनुसार जिन विधानसभा क्षेत्रों में विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं, उनमें नरकटियागंज, वैशाली, राजापाकर, रोसड़ा, बछवाड़ा, कहलगांव, बिहारशरीफ, करगहर, गौड़ाबोराम, चैनपुर और सिकंदरा शामिल हैं।

