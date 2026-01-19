Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsCongress invites Nishant RJD claims BJP plots to replace Nitish Kumar with son
निशांत पर घमासान; कांग्रेस ने दिया न्योता, RJD बोली- नीतीश को बेटे से रिप्लेस करने की साजिश

निशांत पर घमासान; कांग्रेस ने दिया न्योता, RJD बोली- नीतीश को बेटे से रिप्लेस करने की साजिश

संक्षेप:

निशांत कुमार की सक्रियता से एक बार फिर पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री पर चर्चा तेज हो गई है। इस मसले पर राजनीति भी गर्म हो गई है।

Jan 19, 2026 11:41 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने पुस्तैनी गांव पुहंचे और एक निजी समारोह में शामिल होने के बाद विकास कार्यों की जानकारी ली। उनकी सक्रियता से एक बार फिर पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री पर चर्चा तेज हो गई है। इस मसले पर राजनीति भी गर्म हो गई है। कांग्रेस ने जहां उन्हें अपनी पार्टी से राजनीतिक पारी शुरू करने की सलाह दी है तो राजद ने कहा है कि बीजेपी और जदयू के कुछ नेता समेत आईएएस लॉबी नीतीश कुमार बेटे से रिप्लेस करके कंफर्टेबल जोन में जाना चाहते हैं।

बिहार और देश की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री पर बार बार बहस होती है। पार्टी जदयू और बीजेपी के नेता अक्सर यह कहते हैं इसका फैसला खुद निशांत कुमार और नीतीश कुमार को लेना है। पार्टी को इससे कोई ऐतराज नहीं है। कई बार राजनीति में निशांत के प्रवेश के लिए ड्रामे भी हुए। अब घमासान मचता दिख रहा है। रविवार को निशांत अपने पत्रिक गांव पहुंचे और विकास कार्यों जायजा भी लिया। उनकी गतिविधिि के सियासी मायने निकाले गए।

कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने कहा कि निशांत कुमार गलत लोगों के बीच फंसे हुए हैं। दरअसल जदयू पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। एक खेमा निशांत जी को लाना चाहता है तो दूसरा खुद पार्टी पर कब्जा करना चाहता है। निशांत जी भले आदमी हैं। उनको सलाह देंगे कि वे जदयू छोड़कर काग्रेस पार्टी में आ जाएं। यहां आकर आपनी राजैतिक पारी की शुरुआत करें। कहां सत्तालोलुपों के बीच फंसे हुए हैं।

राजद प्रवक्ता एज्या यादव ने कहा है कि जदयू और बीजेपी के बीच सुपरमेसी की लड़ाई चल रही है। जदयू के गुटों में सुपरमेसी की लड़ाई जारी है। वहीं आईएएस लॉबी नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की कर रही है क्योंकि निशांत उनके लिए कंफर्टेबल जोन हैं। जल्द आप देखेंगे कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं।

