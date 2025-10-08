Congress finalised ticket for 25 candidates in Bihar before RJD led MGB set sharing as two days left to start nomination कांग्रेस ने फाइनल कर ली 25 कैंडिडेट की लिस्ट! दो दिन बाद शुरू हो जाएगा पहले चरण का नॉमिनेशन, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsCongress finalised ticket for 25 candidates in Bihar before RJD led MGB set sharing as two days left to start nomination

बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने से दो दिन पहले कांग्रेस चुनाव समिति ने 25 कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल कर ली है। राजद के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान बाकी है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 8 Oct 2025 07:59 PM
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारा होने से पहले कांग्रेस ने 25 कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल कर ली है। बुधवार को कांग्रेस चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक में उम्मीदवारों को टिकट की पहली सूची बन गई है। सूत्रों का कहना है कि सीट शेयरिंग में देरी को देखते हुए कांग्रेस पहले चरण के लिए लिस्ट रेडी रखने की तैयारी में है ताकि सीट बंटवारे के ऐलान के बाद फटाफट सूची जारी हो सके। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने उन 25 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल किया है, जिन पर राजद और दूसरे सहयोगी दलों की तरफ से कोई आपत्ति या डिमांड नहीं है। दो दिन बाद 10 अक्टूबर से पहले चरण के चुनाव वाली सीटों पर नामांकन शुरू हो रहा है।

कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी समेत कई नेता ऑनलाइन जुड़े जबकि कृष्णा अल्लावरु, राजेश कुमार, मदन मोहन झा, शकील अहमद खान वगैरह बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी शुरुआत में तो 2020 में लड़ी 70 से भी ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी लेकिन तेजस्वी यादव ने 2020 में हार के लिए कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को मसला बना दिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस को 50 से ऊपर और 60 तक सीट मिल सकती है। राहुल के बिहार दौरों और यात्रा ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है, जिसका दबाव तेजस्वी पर है।

माले, मुकेश और कांग्रेस, राजद की कितनी सीट तेजस्वी और लालू महागठबंधन में दूसरों को देंगे?

महागठबंधन में पहले से राजद, कांग्रेस के अलावा सीपीआई-माले, सीपीआई, सीपीएम और मुकेश सहनी की वीआईपी कुल छह पार्टियां हैं। इसमें पशुपति पारस की रालोजपा और हेमंत सोरेन की झामुमो के भी आने की बात है। सारे दलों के नेता सीटों की दावेदारी बढ़ा-चढ़ाकर कर रहे हैं ताकि मोल-भाव में सीट झटकने में मदद मिले। लेफ्ट के तीनों दल 2020 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। 60 सीट से बात शुरू करने वाले मुकेश सहनी अब 30 पर आ गए हैं। राजद 144 सीट लड़ी थी, इसलिए यह तय है कि पुराने और नए साथियों के लिए जगह बनाने में सबसे ज्यादा सीट उसे ही छोड़नी है। सहनी को छोड़कर विपक्षी कैंप में बाकी दलों को लेकर धारण है कि जिसे जो मिले, जितना मिले, उनमें साथ लड़ेंगे की भावना प्रबल है।

