कांग्रेस ने फाइनल कर ली 25 कैंडिडेट की लिस्ट! दो दिन बाद शुरू हो जाएगा पहले चरण का नॉमिनेशन

बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने से दो दिन पहले कांग्रेस चुनाव समिति ने 25 कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल कर ली है। राजद के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान बाकी है।

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारा होने से पहले कांग्रेस ने 25 कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल कर ली है। बुधवार को कांग्रेस चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक में उम्मीदवारों को टिकट की पहली सूची बन गई है। सूत्रों का कहना है कि सीट शेयरिंग में देरी को देखते हुए कांग्रेस पहले चरण के लिए लिस्ट रेडी रखने की तैयारी में है ताकि सीट बंटवारे के ऐलान के बाद फटाफट सूची जारी हो सके। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने उन 25 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल किया है, जिन पर राजद और दूसरे सहयोगी दलों की तरफ से कोई आपत्ति या डिमांड नहीं है। दो दिन बाद 10 अक्टूबर से पहले चरण के चुनाव वाली सीटों पर नामांकन शुरू हो रहा है।

कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी समेत कई नेता ऑनलाइन जुड़े जबकि कृष्णा अल्लावरु, राजेश कुमार, मदन मोहन झा, शकील अहमद खान वगैरह बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी शुरुआत में तो 2020 में लड़ी 70 से भी ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी लेकिन तेजस्वी यादव ने 2020 में हार के लिए कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को मसला बना दिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस को 50 से ऊपर और 60 तक सीट मिल सकती है। राहुल के बिहार दौरों और यात्रा ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है, जिसका दबाव तेजस्वी पर है।